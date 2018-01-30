سوسة: القبض على شاب بتهمة الاعتداء بالفاحشة على طفلين

سوسة- الشروق أون لاين- مكرم السعيدي: نحج أعوان مركز الأمن بأكودة من ولاية سوسة من الإطاحة بشاب في عقدة الثاني عمد إلى الاعتداء بفعل الفاحشة على طفلين شقيقين تتراوح أعمارهم بين 8 و6 سنوات حيث تم إشعار مندوب حماية الطفولة بسوسة الذي تحرك على جناح السرعة وقام بأشعار النيابة العمومية وتعهد بالموضوع وتوفير الاحاطة النفسية للطفلين هذا وقد قامت الوحدات الأمنية بالاحتفاظ بالمظنون فيه لمزيد البحث والتحري معه حول ما نسب إليه.

وللاشارة فإنه تم عرض الطفلين على طبيب شرعي لتأكيد التهمة أو نفيها في حين قامت الوحدات الأمنية بإحالته يوم أمس إلى النيابة العمومية التي أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حقه في انتظار قرار الطبيب الشرعي.