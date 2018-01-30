وقفة احتجاجية "فنية" أمام مقر حركة النهضة للمطالبة بالكشف عن مصادر تمويلها

طالبت جمعية "فورزا تونس" اليوم الثلاثاء بالكشف عن مصادر تمويل حركة النهضة كحزب سياسي حاكم منذ سنة 2011، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الحركة بالعاصمة، اكتفى خلالها المشاركون الذين لم يتجاوز عددهم العشرة، بالصمت وعزف الموسيقى.

وقال رئيس جمعية "فورزا تونس" سهيل بيوض في تصريح (لوات) ان هذه الوقفة الفنية الصامتة تندرج في اطار حملة "فقنا بيكم" الهادفة أساسا الى مطالبة جميع الاحزاب السياسية دون استثناء، والمنظمات والجمعيات بتوضيح مصادر تمويلها وإنارة الرأي العام، مذكرا في هذا الصدد بأن الجمعية قد رفعت قضية منذ سنة 2015 لإجبار الاحزاب على الكشف عن مصادر تمويلها وكيفية توظيف أموالها.

وأكد بيوض في هذا الاطار بان حملة "فقنا بيكم" ستتواصل على شكل وقفات احتجاجية سلمية امام مقرات الاحزاب السياسية الأخرى، اضافة الى عقد ندوة فكرية خلال الايام القادمة بغاية ضبط خطة عمل واضحة المعالم ترتكز على مقاربة تاريخية وسياسية واقتصادية بالأساس ازاء الاوضاع على مدى العشرية القادمة.

واوضح بيوض، ان اختيار حركة النهضة على راس الاحزاب المطالبة بالكشف عن مصادر تمويلها يأتي على اعتبار انها من "الاحزاب المشاركة في جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فضلا عن اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي تفرض مراقبة بعض الأحزاب ومحاسبتها ماديا ومعنويا قبل الشروع في الانتخابات"، حسب تعبيره.

واكدت النائبة عن حزب حركة النهضة يمينة الزغلامي خلال تحاورها مع المحتجين، على حق الجمعية في التظاهر الذي يكفله الدستور، حاثة في المقابل رئيس الجمعية على وجوب ان تشمل هذه الوقفة الاحتجاجية بقية الاحزاب والجمعيات والا تقتصر على حركة النهضة.

وأفادت الزغلامي في هذا الشأن ان حركة النهضة كانت سباقة في توجيه الدعوة للكشف عن مصادر تمويل الاحزاب والجمعيات في اكثر من مناسبة، مضيفة ان "النهضة من بين الاحزاب الاولى الي قدمت جميع كشوفاتها المالية في اطار القانون".