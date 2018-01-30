وقفة احتجاجية "فنية" أمام مقر حركة النهضة للمطالبة بالكشف عن مصادر تمويلها

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طالبت جمعية "فورزا تونس" اليوم الثلاثاء بالكشف عن مصادر تمويل حركة النهضة كحزب سياسي حاكم منذ سنة 2011، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الحركة بالعاصمة، اكتفى خلالها المشاركون الذين لم يتجاوز عددهم العشرة، بالصمت وعزف الموسيقى.
وقال رئيس جمعية "فورزا تونس" سهيل بيوض في تصريح (لوات) ان هذه الوقفة الفنية الصامتة تندرج في اطار حملة "فقنا بيكم" الهادفة أساسا الى مطالبة جميع الاحزاب السياسية دون استثناء، والمنظمات والجمعيات بتوضيح مصادر تمويلها وإنارة الرأي العام، مذكرا في هذا الصدد بأن الجمعية قد رفعت قضية منذ سنة 2015 لإجبار الاحزاب على الكشف عن مصادر تمويلها وكيفية توظيف أموالها.
وأكد بيوض في هذا الاطار بان حملة "فقنا بيكم" ستتواصل على شكل وقفات احتجاجية سلمية امام مقرات الاحزاب السياسية الأخرى، اضافة الى عقد ندوة فكرية خلال الايام القادمة بغاية ضبط خطة عمل واضحة المعالم ترتكز على مقاربة تاريخية وسياسية واقتصادية بالأساس ازاء الاوضاع على مدى العشرية القادمة.
واوضح بيوض، ان اختيار حركة النهضة على راس الاحزاب المطالبة بالكشف عن مصادر تمويلها يأتي على اعتبار انها من "الاحزاب المشاركة في جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فضلا عن اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي تفرض مراقبة بعض الأحزاب ومحاسبتها ماديا ومعنويا قبل الشروع في الانتخابات"، حسب تعبيره.
واكدت النائبة عن حزب حركة النهضة يمينة الزغلامي خلال تحاورها مع المحتجين، على حق الجمعية في التظاهر الذي يكفله الدستور، حاثة في المقابل رئيس الجمعية على وجوب ان تشمل هذه الوقفة الاحتجاجية بقية الاحزاب والجمعيات والا تقتصر على حركة النهضة.
وأفادت الزغلامي في هذا الشأن ان حركة النهضة كانت سباقة في توجيه الدعوة للكشف عن مصادر تمويل الاحزاب والجمعيات في اكثر من مناسبة، مضيفة ان "النهضة من بين الاحزاب الاولى الي قدمت جميع كشوفاتها المالية في اطار القانون".
طالبت جمعية "فورزا تونس" اليوم الثلاثاء بالكشف عن مصادر تمويل حركة النهضة كحزب سياسي حاكم منذ سنة 2011، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر الحركة بالعاصمة، اكتفى خلالها المشاركون الذين لم يتجاوز عددهم العشرة، بالصمت وعزف الموسيقى.
وقال رئيس جمعية "فورزا تونس" سهيل بيوض في تصريح (لوات) ان هذه الوقفة الفنية الصامتة تندرج في اطار حملة "فقنا بيكم" الهادفة أساسا الى مطالبة جميع الاحزاب السياسية دون استثناء، والمنظمات والجمعيات بتوضيح مصادر تمويلها وإنارة الرأي العام، مذكرا في هذا الصدد بأن الجمعية قد رفعت قضية منذ سنة 2015 لإجبار الاحزاب على الكشف عن مصادر تمويلها وكيفية توظيف أموالها.
وأكد بيوض في هذا الاطار بان حملة "فقنا بيكم" ستتواصل على شكل وقفات احتجاجية سلمية امام مقرات الاحزاب السياسية الأخرى، اضافة الى عقد ندوة فكرية خلال الايام القادمة بغاية ضبط خطة عمل واضحة المعالم ترتكز على مقاربة تاريخية وسياسية واقتصادية بالأساس ازاء الاوضاع على مدى العشرية القادمة.
واوضح بيوض، ان اختيار حركة النهضة على راس الاحزاب المطالبة بالكشف عن مصادر تمويلها يأتي على اعتبار انها من "الاحزاب المشاركة في جميع الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، فضلا عن اقتراب موعد الانتخابات البلدية التي تفرض مراقبة بعض الأحزاب ومحاسبتها ماديا ومعنويا قبل الشروع في الانتخابات"، حسب تعبيره.
واكدت النائبة عن حزب حركة النهضة يمينة الزغلامي خلال تحاورها مع المحتجين، على حق الجمعية في التظاهر الذي يكفله الدستور، حاثة في المقابل رئيس الجمعية على وجوب ان تشمل هذه الوقفة الاحتجاجية بقية الاحزاب والجمعيات والا تقتصر على حركة النهضة.
وأفادت الزغلامي في هذا الشأن ان حركة النهضة كانت سباقة في توجيه الدعوة للكشف عن مصادر تمويل الاحزاب والجمعيات في اكثر من مناسبة، مضيفة ان "النهضة من بين الاحزاب الاولى الي قدمت جميع كشوفاتها المالية في اطار القانون".
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018