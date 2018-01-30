المهديّة: ضبط 12 شخصا من بينهم عنصر تكفيري يعتزمون اجتياز الحدود البحريّة خلسة

تمكّنت يوم 29 جانفي 2018 الوحدات التّابعة للمنطقة البحريّة للحرس الوطني بالمهديّة من ضبط شاحنتين على متنها 22 مجتازا أعمارهم تتراوح بين 14 و40 سنة قاطنين ولايات المنستير، المهديّة، سوسة، جندوبة وأريانة من بينهم منظّم العمليّة (عنصر تكفيري أصيل الجهة).

بالتّحري معهم، صرّحوا أنّهم كانوا يعتزمون المشاركة في عمليّة اجتياز الحدود البحريّة خلسة باتّجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل الجهة وبتفتيشهم، تمّ العثور لديهم على مبلغ ماليّ من العملة التّونسيّة قدره 21 ألف دينارا ومبلغا ماليّا من العملة الأجنبيّة قدره 750 أورو.

.باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمهديّة بمباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "تكوين وفاق قصد اجتياز الحدود البحريّة خلسة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم