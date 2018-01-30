"الماراطون الرّياضي" برجيم معتوق: لأوّل مرّة .."ماراطون" للفتيات

قبلي- الشروق أون لاين- دلال بوجبلي: تنظّم دار الشباب برجيم معتوق بولاية قبلي يوم الخميس 1 فيفري 2018 الماراطون الرّياضي في دورته الثالثة تحت شعار "أبطال الصّحراء" وباشراف المندوبية الجهويّة للشباب والرياضة بقبلي وفي تصريحه لـ"الشروق أون لاين"" اكّد الجيلاني بن علي مدير دار الشباب برجيم معتوق أنّ المتسابقين سيكونون من عدّة مناطق من ولاية قبلي وحتّى من خارجها مضيفا أنّ عدد المشاركين الذّكور فاق 300 مشارك وأنّه ولأول مرة سيتمّ تخصيص "ماراطون" للفتيات اللاّتي وصل عددهنّ الى اليوم 50 مشاركة مشيرا أنّ عدد المتسابقين مؤهّل للارتفاع قبل انطلاق الماراطون الرياضي.