حجز طائرة دون طيار لدى شخص كان ينوي التفريط فيها بالبيع

بناء على معلومات، تمكنت يوم 29 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتونس من حجز طائرة دون طيار نوع "درون" لدى شخص عمره 29 سنة قاطن بالحمامات ولاية نابل كان ينوي التفريط فيها بالبيع.

بإستشارة النيابة العمومية، أذنت للفرقة المذكورة بحجز الطائرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ماسكها.