بوحجلة: القبض على مروج بحوزته كمية من حبوب "الاكستازي"

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: تمكنت يوم 29 جانفي 2018 فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي عمر بوحجلة من إلقاء القبض على مُفتش عنه عمره 32 سنة من مُروّجي المخدّرات بالجهة صادرة في شأنه 05 مناشير تفتيش من أجل السرقة وحمل سلاح أبيض وبتفتيشه تمّ العثور لديه عدد 45 قرصا من مخدّر "الاكستازي".

و باستشارة النيابة العموميّة أذنت للفرقة المذكورة بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.