سليانة: الكشف عن عصابة مختصة في سرقة المنازل وحجز بندقية لدى الشاكي!

سليانة- الشروق أون لاين- عبد السلام السمراني: نجح اعوان الامن بقعفور من ولاية سليانة من القاء القبض على عصابة مختصة في سرقة المنازل. حيث غنموا بما قيمته 60 الف دينار من مصوغ واموال ليلة البارحة بعض الاثاث كما استولوا على سيارة صاحب المنزل كما تفطن اعوان الامن الى وجود بندقية داخل صاحب المنزل ليتبين لاحقا انها غير مرخصة ليتم فتح محضر موازي في الغرض.