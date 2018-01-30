رئيس هيئة الانتخابات:'' الجانب التشريعي المتعلق بالانتخابات البلدية 2018 جاهز''

أكد اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الجانب التشريعي المتعلق بالانتخابات البلدية 2018 جاهز ومرحلة قبول الترشحات هي المحدد الاساسي لشفافية العملية الانتخابية.

وذكر خلال ندوة صحفية بالعاصمة انه تم نشر روزنامة الانتخابات البلدية وامضاء امر الدعوة لها بعد اللقاء التشاوري مع الاحزاب السياسية والرئاسات الثلاث ومكونات المجتمع المدني.

كما لفت المنصري الى أهمية مرحلة قبول الترشحات باعتبار انها ستكشف مدى جاهزية الهيئة من ناحية ومدى تقبل الاحزاب والمستقلين والمترشحين لاعمالها وقراراتها، مضيفا أن الهيئة ستتولى بالاضافة الى لقاء اليوم، تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية المفتوحة لكل المترشحين قصد تبسيط الاجراءات ورفع كل لبس يحوم حول العملية الانتخابية.

واكد في جانب اخر اعتماد الهيئة على مقتضيات الدستور والقانون الانتخابي والاوامر والتراتيب وقواعد القانون العام بما فيها القانون الجزائي الذي يحدد موانع الترشح لدى اعداد الهيئة لدليل الترشحات للانتخابات البلدية لسنة 2018، ، مشيرا الى اعتماد الامثلة للتبسيط على غرار شهادة الإبراء وامكانية التصحيح لبعض الوثائق اثناء البت، فضلا عن شرح المبادئ المتعلقة بقاعدة التناوب والتناصف وقاعدة الشباب، وذلك في اطار حماية القائمات المترشحة.