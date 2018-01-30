رئيس هيئة الانتخابات:'' الجانب التشريعي المتعلق بالانتخابات البلدية 2018 جاهز''

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أكد اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الجانب التشريعي المتعلق بالانتخابات البلدية 2018 جاهز ومرحلة قبول الترشحات هي المحدد الاساسي لشفافية العملية الانتخابية.
وذكر خلال ندوة صحفية بالعاصمة انه تم نشر روزنامة الانتخابات البلدية وامضاء امر الدعوة لها بعد اللقاء التشاوري مع الاحزاب السياسية والرئاسات الثلاث ومكونات المجتمع المدني.
كما لفت المنصري الى أهمية مرحلة قبول الترشحات باعتبار انها ستكشف مدى جاهزية الهيئة من ناحية ومدى تقبل الاحزاب والمستقلين والمترشحين لاعمالها وقراراتها، مضيفا أن الهيئة ستتولى بالاضافة الى لقاء اليوم، تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية المفتوحة لكل المترشحين قصد تبسيط الاجراءات ورفع كل لبس يحوم حول العملية الانتخابية.
واكد في جانب اخر اعتماد الهيئة على مقتضيات الدستور والقانون الانتخابي والاوامر والتراتيب وقواعد القانون العام بما فيها القانون الجزائي الذي يحدد موانع الترشح لدى اعداد الهيئة لدليل الترشحات للانتخابات البلدية لسنة 2018، ، مشيرا الى اعتماد الامثلة للتبسيط على غرار شهادة الإبراء وامكانية التصحيح لبعض الوثائق اثناء البت، فضلا عن شرح المبادئ المتعلقة بقاعدة التناوب والتناصف وقاعدة الشباب، وذلك في اطار حماية القائمات المترشحة.
أكد اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أن الجانب التشريعي المتعلق بالانتخابات البلدية 2018 جاهز ومرحلة قبول الترشحات هي المحدد الاساسي لشفافية العملية الانتخابية.
وذكر خلال ندوة صحفية بالعاصمة انه تم نشر روزنامة الانتخابات البلدية وامضاء امر الدعوة لها بعد اللقاء التشاوري مع الاحزاب السياسية والرئاسات الثلاث ومكونات المجتمع المدني.
كما لفت المنصري الى أهمية مرحلة قبول الترشحات باعتبار انها ستكشف مدى جاهزية الهيئة من ناحية ومدى تقبل الاحزاب والمستقلين والمترشحين لاعمالها وقراراتها، مضيفا أن الهيئة ستتولى بالاضافة الى لقاء اليوم، تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية المفتوحة لكل المترشحين قصد تبسيط الاجراءات ورفع كل لبس يحوم حول العملية الانتخابية.
واكد في جانب اخر اعتماد الهيئة على مقتضيات الدستور والقانون الانتخابي والاوامر والتراتيب وقواعد القانون العام بما فيها القانون الجزائي الذي يحدد موانع الترشح لدى اعداد الهيئة لدليل الترشحات للانتخابات البلدية لسنة 2018، ، مشيرا الى اعتماد الامثلة للتبسيط على غرار شهادة الإبراء وامكانية التصحيح لبعض الوثائق اثناء البت، فضلا عن شرح المبادئ المتعلقة بقاعدة التناوب والتناصف وقاعدة الشباب، وذلك في اطار حماية القائمات المترشحة.
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018