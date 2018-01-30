بنزرت: إضراب عام لطلبة كلية العلوم

بنزرت- الشروق أون لاين- ايمان عبد الستار: تعطلت صباح الثلاثاء الدروس بكلية العلوم بجرزونة من ولاية بنزرت التي تحتضن اكثر من 3000 طالب في حركة احتجاجية من الطلبة بسبب عدم اجراء الامتحانات وتعطل مصالحهم في التأطير وانجاز التربصات فيما شدد الاساتذة على ان المسؤولية تعود للوزير الذي يغلق باب الحوار ويدفع لتأجيج الاوضاع في ظل تدهور اوضاع التدريس بالمؤسسات الجامعية .

من جهته عبر ادريس السائح المكلف بالاتصال والعلاقات العامة بوزارة التعاليم العالي عن أسفه للطريقة التي اختار عدد من الاساتذة توخيها في الاضراب الاداري مؤكدا أن الوزارة تتفهم الظروف المادية الصعبة للأساتذة ومختلف الصعوبات مشددا على أن باب الحوار مفتوحا مع كل الاطراف.