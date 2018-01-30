القيروان: توقف بيع التبغ للتجار بالقباضة المالية بالمنصورة

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: توقف العمل بمركز منتوجات الاختصاصات بالقباضة المالية بالمنصورة بمدينة القيروان بعد الحريق الذي اندلع ليلة السبت المنقضي وهو ما تسبب في اضرار لحقت بعدد من المكاتب ما نجم عنه توقف بيع مادة التبغ للتجار.

وقد تحول الاثنين عدد من المسؤولين لمعاينة الأضرار التي لحقت بالمصنع قصد ايجاد حلول سريعة لاستئناف نشاطه في القريب العاجل .هذا و نشير الى ان الحريق كان ألحق أضرارا بالشبكة الكهربائية وبشبكة الانترنت و ببعض التجهيزات.