حاجب العيون: إصابة 8 عسكريين اثر انقلاب سيارة عسكرية

القيروان- الشروق أون لاين- أيمن محرزي: تسبب حادث انقلاب سيارة إدارية عسكرية جدّ بمدخل معتمدية حاجب العيون صباح الثلاثاء 30 جانفي وذلك بالطريق الوطنية رقم 03، في إصابة ثمانية عسكريين، و قد تم نقلهم الى المستشفى المحلي بحاجب العيون لتلقي الاسعافات اللازمة مع العلم ان الاصابات ليست بالخطيرة.

*صورة تعبيرية