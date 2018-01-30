المظيلة: مسيرة سلمية للمطالبة بالتشغيل واطلاق سراح الموقوفين

قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: انتظمت صباح اليوم مسيرة سلمية حاشدة بمدينة المظيلة انطلقت من امام مقر المعتمدية وجابت الشارع الرئيسي للمدينة وقد رفع المشاركون عديد الشعارات المنادية بالتنمية والتشغيل و المطالبة باطلاق سرح الشابين الموقوفين واصف مقدمي وجوهر درويش والذي تم ايقافهما اثر الاحتجاجات التي عاشتها المنطقة بعد الاعلان عن النتائج الاخيرة لمناظرة شركة فسفاط قفصة هذا وقد شارك في هذه المسيرة كل الشرائح العمرية من شباب واطفال ورجال ونساء.