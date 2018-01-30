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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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المظيلة: مسيرة سلمية للمطالبة بالتشغيل واطلاق سراح الموقوفين
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شروق الجهات
المظيلة: مسيرة سلمية للمطالبة بالتشغيل واطلاق سراح الموقوفين
30 جانفي 2018 | 11:47

قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: انتظمت صباح اليوم مسيرة سلمية حاشدة بمدينة المظيلة انطلقت من امام مقر المعتمدية وجابت الشارع الرئيسي للمدينة وقد رفع المشاركون عديد الشعارات المنادية بالتنمية والتشغيل و المطالبة باطلاق سرح الشابين الموقوفين واصف مقدمي وجوهر درويش والذي تم ايقافهما اثر الاحتجاجات التي عاشتها المنطقة بعد الاعلان عن النتائج الاخيرة لمناظرة شركة فسفاط قفصة هذا وقد شارك في هذه المسيرة كل الشرائح العمرية من شباب واطفال ورجال ونساء.

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المظيلة: مسيرة سلمية للمطالبة بالتشغيل واطلاق سراح الموقوفين
30 جانفي 2018 | 11:47

قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: انتظمت صباح اليوم مسيرة سلمية حاشدة بمدينة المظيلة انطلقت من امام مقر المعتمدية وجابت الشارع الرئيسي للمدينة وقد رفع المشاركون عديد الشعارات المنادية بالتنمية والتشغيل و المطالبة باطلاق سرح الشابين الموقوفين واصف مقدمي وجوهر درويش والذي تم ايقافهما اثر الاحتجاجات التي عاشتها المنطقة بعد الاعلان عن النتائج الاخيرة لمناظرة شركة فسفاط قفصة هذا وقد شارك في هذه المسيرة كل الشرائح العمرية من شباب واطفال ورجال ونساء.

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30 جانفي 2018 السّاعة 15:24
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المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
الحق الفلسطيني لن يعود بالأمنيات
بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...
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الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان... في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 حذف تونس من الدول الإسلامية: الأزهر يوضّح عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
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