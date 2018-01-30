المظيلة: مسيرة سلمية للمطالبة بالتشغيل واطلاق سراح الموقوفين

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قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: انتظمت صباح اليوم مسيرة سلمية حاشدة بمدينة المظيلة انطلقت من امام مقر المعتمدية وجابت الشارع الرئيسي للمدينة وقد رفع المشاركون عديد الشعارات المنادية بالتنمية والتشغيل و المطالبة باطلاق سرح الشابين الموقوفين واصف مقدمي وجوهر درويش والذي تم ايقافهما اثر الاحتجاجات التي عاشتها المنطقة بعد الاعلان عن النتائج الاخيرة لمناظرة شركة فسفاط قفصة هذا وقد شارك في هذه المسيرة كل الشرائح العمرية من شباب واطفال ورجال ونساء.
قفصة- الشروق اون لاين- عبد الملك زعلاني: انتظمت صباح اليوم مسيرة سلمية حاشدة بمدينة المظيلة انطلقت من امام مقر المعتمدية وجابت الشارع الرئيسي للمدينة وقد رفع المشاركون عديد الشعارات المنادية بالتنمية والتشغيل و المطالبة باطلاق سرح الشابين الموقوفين واصف مقدمي وجوهر درويش والذي تم ايقافهما اثر الاحتجاجات التي عاشتها المنطقة بعد الاعلان عن النتائج الاخيرة لمناظرة شركة فسفاط قفصة هذا وقد شارك في هذه المسيرة كل الشرائح العمرية من شباب واطفال ورجال ونساء.
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018