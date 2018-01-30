سيدي بوزيد: عدد من المقبولين ضمن قائمة 64 في اضراب جوع وحشي

سيدي بوزيد-الشروق اون لاين- قيس: دخل صباح اليوم عدد من الذين وردت اسمائهم ضمن قائمة 64 في اضراب جوع وحشي للمطالبة بحقهم في مباشرة العمل خاصة بعد ابرامهم لعقود العمل منذ أشهر.

واشار المشاركون في اعتصام مقر المندوبية الجهوية للتربية ان هذه الخطوة التصعيدية تاتي بعد تواصل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه مطلبهم المتمثل في مباشرة العمل حسب وصفهم.

و قام المحتجون بغلق مقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بالاستجابة لمطلبهم.