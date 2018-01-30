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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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سيدي بوزيد: عدد من المقبولين ضمن قائمة 64 في اضراب جوع وحشي
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
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الأولى
سيدي بوزيد: عدد من المقبولين ضمن قائمة 64 في اضراب جوع وحشي
30 جانفي 2018 | 11:44

سيدي بوزيد-الشروق اون لاين- قيس: دخل صباح اليوم عدد من الذين وردت اسمائهم ضمن قائمة 64 في اضراب جوع وحشي للمطالبة بحقهم في مباشرة العمل خاصة بعد ابرامهم لعقود العمل منذ أشهر.

واشار المشاركون في اعتصام مقر المندوبية الجهوية للتربية ان هذه الخطوة التصعيدية تاتي بعد تواصل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه مطلبهم المتمثل في مباشرة العمل حسب وصفهم.

و قام المحتجون بغلق مقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بالاستجابة لمطلبهم.

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سيدي بوزيد: عدد من المقبولين ضمن قائمة 64 في اضراب جوع وحشي
30 جانفي 2018 | 11:44

سيدي بوزيد-الشروق اون لاين- قيس: دخل صباح اليوم عدد من الذين وردت اسمائهم ضمن قائمة 64 في اضراب جوع وحشي للمطالبة بحقهم في مباشرة العمل خاصة بعد ابرامهم لعقود العمل منذ أشهر.

واشار المشاركون في اعتصام مقر المندوبية الجهوية للتربية ان هذه الخطوة التصعيدية تاتي بعد تواصل سياسة اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة تجاه مطلبهم المتمثل في مباشرة العمل حسب وصفهم.

و قام المحتجون بغلق مقر المندوبية الجهوية للتربية للمطالبة بالاستجابة لمطلبهم.

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وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018 السّاعة 19:14
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المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
الحق الفلسطيني لن يعود بالأمنيات
بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...
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