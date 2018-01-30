جربة: تسجيل إضطراب في توزيع الماء الصالح للشراب

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

من المنتظر أن تسجل بعض المناطق العليا لجزيرة جربة اليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018، بداية من الساعة الثانية بعد الزوال اضطرابا في توزيع الماء الصالح للشراب.

ويعود هذا الإضطراب إلى قيام مصالح الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بأشغال صيانة لإصلاح عطب طرأ مساء يوم أمس الاثنين 29 جانفي 2018 على قناة الجلب الرئيسية المزوّدة لجزيرة جربة.

ومن المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة الثامنة لنفس اليوم وفق بلاغ للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه.