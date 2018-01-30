الكاف: الشروع في سلسلة من المشاريع لتعصير الطرقات في 3 بلديات

شرعت وكالة التهذيب والتجديد العمراني في انجاز سلسلة من مشاريع تعصير وتدعيم شبكة الطرقات ببلديات الكاف، والجريصة، والسرس، باستثمارات جملية تفوق 9 ملايين دينار، وفق ما ذكره، أمس الاثنين 29 جانفي 2018 ، المدير الجهوي لوكالة التهذيب والتجديد العمراني بالكاف، التوهامي المحمدي.

وأوضح المحمدي في هذا المجال انه تم تخصيص مليون دينار لبلدية الجريصة، و3 ملايين دينار لبلدية السرس، و5 ملايين أخرى لبلدية الكاف، حيث ستعمل الوكالة بالخصوص على اعادة تهيئة شارع المنجي سليم الذي يعدّ الشارع الرئيسي الثاني بالكاف، وذلك من خلال احداث مأوى للسيارات وإعادة شبكة تصريف المياه وتدعيم التنوير العمومي به.

وأشار المصدر ذاته إلى انطلاق مشروع تهذيب حي ساحة الجمهورية بساقية سيدي يوسف، واعلان طلب العروض لتهيئة حيين اخرين هما حي السعادة بالطويرف والثاني حي الجيلاني بمنزل سالم، بما سيسهم، وفق تقديره، في تطوير إطار عيش المواطنين بالمدن المستهدفة، سيما في مدينة الكاف اين تم تعصير عدة احياء وتهيئتها باعتمادات ناهزت 20 مليون دينارا، منها 9ملايين و120 ألف دينار لحي 9 افريل، و مليونين و500 ألف دينار لكل من حيي الشريشي وبئر الثلج.

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