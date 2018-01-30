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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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200 محام من دول أوروبية مختلفة في ندوة علمية بتونس
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القضائي
200 محام من دول أوروبية مختلفة في ندوة علمية بتونس
30 جانفي 2018 | 11:02

تنظم الجمعية التونسية للمحامين الشبان بالشراكة مع الجمعية الأوروبية للمحامين الشبان ندوة علمية على امتداد يومين تحت عنوان "محامي 2050"،و ذلك يومي 2 و 3 فيفري القادم بمقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي.وستضم الندوة  200 محام من مختلف الدول الاوروبية.

وسيتم خلال هذه الندوة تقديم ُمحاضرات علمية تتعلق بالمُحاماة والعولمة ومُستقبل المالية والمُعاملات عبر شبكة الأنترنات والخدمات القانونية المستقبلية وغيرها من المواضيع الأخرى.

وسيُسارك في هذه الندوة كل من وزير العدل وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورئيس مدير عام البريد التونسي ومجموعة من المحامين .

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القضائي
200 محام من دول أوروبية مختلفة في ندوة علمية بتونس
30 جانفي 2018 | 11:02

تنظم الجمعية التونسية للمحامين الشبان بالشراكة مع الجمعية الأوروبية للمحامين الشبان ندوة علمية على امتداد يومين تحت عنوان "محامي 2050"،و ذلك يومي 2 و 3 فيفري القادم بمقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي.وستضم الندوة  200 محام من مختلف الدول الاوروبية.

وسيتم خلال هذه الندوة تقديم ُمحاضرات علمية تتعلق بالمُحاماة والعولمة ومُستقبل المالية والمُعاملات عبر شبكة الأنترنات والخدمات القانونية المستقبلية وغيرها من المواضيع الأخرى.

وسيُسارك في هذه الندوة كل من وزير العدل وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورئيس مدير عام البريد التونسي ومجموعة من المحامين .

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30 جانفي 2018 السّاعة 17:17
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوكانه على إثر تسجيل حالة وفاة مسترابة...
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القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
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الحمامات: العثور على رضيع امام منزل
30 جانفي 2018 السّاعة 14:41
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عبد الحميد الرياحي
الحق الفلسطيني لن يعود بالأمنيات
بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...
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