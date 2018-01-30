200 محام من دول أوروبية مختلفة في ندوة علمية بتونس

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تنظم الجمعية التونسية للمحامين الشبان بالشراكة مع الجمعية الأوروبية للمحامين الشبان ندوة علمية على امتداد يومين تحت عنوان "محامي 2050"،و ذلك يومي 2 و 3 فيفري القادم بمقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بالمركز العمراني الشمالي.وستضم الندوة 200 محام من مختلف الدول الاوروبية.

وسيتم خلال هذه الندوة تقديم ُمحاضرات علمية تتعلق بالمُحاماة والعولمة ومُستقبل المالية والمُعاملات عبر شبكة الأنترنات والخدمات القانونية المستقبلية وغيرها من المواضيع الأخرى.

وسيُسارك في هذه الندوة كل من وزير العدل وعميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورئيس مدير عام البريد التونسي ومجموعة من المحامين .