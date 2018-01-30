سليانة: عمال الآلية في اعتصام بمقر الولاية

سليانة-الشروق أون لاين- عبد السلام: دخل عدد من عمال الالية في اعتصام بمقر الولاية وذلك على خلفية عدم خلاص اجورهم لعدة شهور مضت اضافة الى ان المعتصمين لم يجددوا عقود التشغيل لسنة 2018 حسب تعبيرهم.

واكد بعضهم للشروق أون لاين ان المصير بات مجهول وانهم يعيشون وضعية مادية حرجة مؤكدين انه لا تراجع عن الاعتصام ما لم يتم النظر في وضعياتهم.