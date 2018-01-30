سيدي بوزيد: إيقاف شخص مصنف مجرم خطير

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

سيدي بوزيد- الشروق اون لاين- قيس: علمت "الشروق اون لاين" ان الوحدات الامنية التابعة لمركز الامن الوطني بمعتمدية المكناسي تمكنت فجر اليوم الثلاثاء من ايقاف مجرم مصنف بالخطير صادرة بحقه 27 منشور تفتيش و 12 بطاقة جلب.

وحسب المعطيات التي تحصلت عليها "الشروق اون لاين" فان الأحكام الصادرة في شأنه تتعلق بالاعتداء بالعنف والسرقة الموصوفة ومحاولة اغتصاب قاصر.

وجاءت عملية ايقاف هذا العنصر الخطير جاءت بعد نصب كمين محكم من قبل الوحدات الامنية بالمنطقة.