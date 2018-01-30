قابس: مخزون الفسفاط بالمجمع الكيميائي لم يعد كافيا حتى ليوم عمل واحد

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أكد المدير الجهوي لمعامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس توفيق الجمل في تصريح لمراسل (وات) ان مخزون الفسفاط بهذه المعامل قد وصل إلى أدنى مستوياته ولم يعد كافيا حتى ليوم عمل واحد، وبين ان هذه الوحدات تشتغل منذ بداية شهر جانفي الحالي بطاقة لا تتجاوز 22 بالمائة من طاقة انتاجها اليومية بسبب النقص الحاصل في التزود بمادة الفسفاط.
وأوضح الجمل ان "نفاذ مخزون الفسفاط سيترتب عنه التوقف الكلي لوحدات الانتاج بمعملي الحامض الفوسفوري وسماد الدأب، مما سيجعل المجمع غير قادر على توفير حاجيات حرفائه المحليين من مادة الحامض الفوسفوري، إضافة إلى عدم قدرته على توفير حاجيات البلاد من سماد الدأب والفسفاط العلفي".
واعرب عن امله في أن "يتم في وقت قريب تجاوز الإشكال القائم بمناطق الحوض المنجمي وفي نقل الفسفاط وتزويد المجمع بحاجياته من هذه المادة".
وبخصوص إنتاج السنة الفارطة أوضح الجمل أن "نسبة إنتاج وحدات المجمع من مادة الحامض الفوسفوري بلغت 35 بالمائة من الإنتاج الجملي لهذه المادة خلال سنة 2010 التي بلغ فيها إجمالي الإنتاج حدود 447 ألف طن".
أكد المدير الجهوي لمعامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس توفيق الجمل في تصريح لمراسل (وات) ان مخزون الفسفاط بهذه المعامل قد وصل إلى أدنى مستوياته ولم يعد كافيا حتى ليوم عمل واحد، وبين ان هذه الوحدات تشتغل منذ بداية شهر جانفي الحالي بطاقة لا تتجاوز 22 بالمائة من طاقة انتاجها اليومية بسبب النقص الحاصل في التزود بمادة الفسفاط.
وأوضح الجمل ان "نفاذ مخزون الفسفاط سيترتب عنه التوقف الكلي لوحدات الانتاج بمعملي الحامض الفوسفوري وسماد الدأب، مما سيجعل المجمع غير قادر على توفير حاجيات حرفائه المحليين من مادة الحامض الفوسفوري، إضافة إلى عدم قدرته على توفير حاجيات البلاد من سماد الدأب والفسفاط العلفي".
واعرب عن امله في أن "يتم في وقت قريب تجاوز الإشكال القائم بمناطق الحوض المنجمي وفي نقل الفسفاط وتزويد المجمع بحاجياته من هذه المادة".
وبخصوص إنتاج السنة الفارطة أوضح الجمل أن "نسبة إنتاج وحدات المجمع من مادة الحامض الفوسفوري بلغت 35 بالمائة من الإنتاج الجملي لهذه المادة خلال سنة 2010 التي بلغ فيها إجمالي الإنتاج حدود 447 ألف طن".
-
20:13صحيفة: هاكرز من كوريا الشمالية يهاجمون إسرائيل
30 جانفي 2018
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018