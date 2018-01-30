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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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قابس: مخزون الفسفاط بالمجمع الكيميائي لم يعد كافيا حتى ليوم عمل واحد
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الأولى
قابس: مخزون الفسفاط بالمجمع الكيميائي لم يعد كافيا حتى ليوم عمل واحد
30 جانفي 2018 | 10:20

 أكد المدير الجهوي لمعامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس توفيق الجمل في تصريح لمراسل (وات) ان مخزون الفسفاط بهذه المعامل قد وصل إلى أدنى مستوياته ولم يعد كافيا حتى ليوم عمل واحد، وبين ان هذه الوحدات تشتغل منذ بداية شهر جانفي الحالي بطاقة لا تتجاوز 22 بالمائة من طاقة انتاجها اليومية بسبب النقص الحاصل في التزود بمادة الفسفاط.

وأوضح الجمل ان "نفاذ مخزون الفسفاط سيترتب عنه التوقف الكلي لوحدات الانتاج بمعملي الحامض الفوسفوري وسماد الدأب، مما سيجعل المجمع غير قادر على توفير حاجيات حرفائه المحليين من مادة الحامض الفوسفوري، إضافة إلى عدم قدرته على توفير حاجيات البلاد من سماد الدأب والفسفاط العلفي".

واعرب عن امله في أن "يتم في وقت قريب تجاوز الإشكال القائم بمناطق الحوض المنجمي وفي نقل الفسفاط وتزويد المجمع بحاجياته من هذه المادة".

وبخصوص إنتاج السنة الفارطة أوضح الجمل أن "نسبة إنتاج وحدات المجمع من مادة الحامض الفوسفوري بلغت 35 بالمائة من الإنتاج الجملي لهذه المادة خلال سنة 2010 التي بلغ فيها إجمالي الإنتاج حدود 447 ألف طن".

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الأولى
قابس: مخزون الفسفاط بالمجمع الكيميائي لم يعد كافيا حتى ليوم عمل واحد
30 جانفي 2018 | 10:20

 أكد المدير الجهوي لمعامل المجمع الكيميائي التونسي بقابس توفيق الجمل في تصريح لمراسل (وات) ان مخزون الفسفاط بهذه المعامل قد وصل إلى أدنى مستوياته ولم يعد كافيا حتى ليوم عمل واحد، وبين ان هذه الوحدات تشتغل منذ بداية شهر جانفي الحالي بطاقة لا تتجاوز 22 بالمائة من طاقة انتاجها اليومية بسبب النقص الحاصل في التزود بمادة الفسفاط.

وأوضح الجمل ان "نفاذ مخزون الفسفاط سيترتب عنه التوقف الكلي لوحدات الانتاج بمعملي الحامض الفوسفوري وسماد الدأب، مما سيجعل المجمع غير قادر على توفير حاجيات حرفائه المحليين من مادة الحامض الفوسفوري، إضافة إلى عدم قدرته على توفير حاجيات البلاد من سماد الدأب والفسفاط العلفي".

واعرب عن امله في أن "يتم في وقت قريب تجاوز الإشكال القائم بمناطق الحوض المنجمي وفي نقل الفسفاط وتزويد المجمع بحاجياته من هذه المادة".

وبخصوص إنتاج السنة الفارطة أوضح الجمل أن "نسبة إنتاج وحدات المجمع من مادة الحامض الفوسفوري بلغت 35 بالمائة من الإنتاج الجملي لهذه المادة خلال سنة 2010 التي بلغ فيها إجمالي الإنتاج حدود 447 ألف طن".

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