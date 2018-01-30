تعيين حكام مقابلات الجولة 4 إيابا من بطولة الرابطة المحترفة 1

عبد الحميد الرياحي

بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...