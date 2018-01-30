نادي برشلونة يمدد عقد مدافعه جيرار بيكي حتى سنة 2022

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قال نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم إنه مدد عقد مدافعه الاسباني جيرار بيكي حتى سنة 2022 ليضمن استمراره مع الفريق حتى تجاوزه 35 عاما.
وقال بيكي الذي سيكون قضى 14 عاما مع الفريق مع نهاية عقده "أنا سعيد باحتفالي بتمديد عقدي لأن هذا منزلي ومنذ عودتي إلى الفريق وأنا أرغب في ختام مسيرتي هنا".
وبدأ بيكي مسيرته في صفوف ناشئي برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2004 لكنه عاد إلى نو كامب بعد ذلك بأربع سنوات وشارك منذ ذلك الوقت في أكثر من 250 مباراة في الدوري.
وقال غوسيب ماريا بارتوميو، رئيس ناديبرشلونة، خلال لقاء صحفي، "هذا يوم استثنائي. جيرار بيكي يملك خبرة كبيرة وهو مشجع لبرشلونة منذ مولده ودعونا نتمنى أن يستمر في حصد الألقاب. المفاوضات كانت سهلة للغاية".
وأشار بيكي في تصريحات لموقع النادي الرسمي على الانترنت إلى أنه لم يفكر في الرحيل عن الفريق.
وقال "أرى نفسي بقميص برشلونة فقط. لو لم أمدد تعاقدي مع الفريق كنت سأتوقف عن اللعب لأنني ألعب كرة القدم فقط لأنني مع برشلونة".
وفاز بيكي مع برشلونة بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال وستة في الدوري بالإضافة إلى كأس ملك اسبانيا خمس مرات وكأس السوبر الاوروبية في مناسبتين وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.
قال نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم إنه مدد عقد مدافعه الاسباني جيرار بيكي حتى سنة 2022 ليضمن استمراره مع الفريق حتى تجاوزه 35 عاما.
وقال بيكي الذي سيكون قضى 14 عاما مع الفريق مع نهاية عقده "أنا سعيد باحتفالي بتمديد عقدي لأن هذا منزلي ومنذ عودتي إلى الفريق وأنا أرغب في ختام مسيرتي هنا".
وبدأ بيكي مسيرته في صفوف ناشئي برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2004 لكنه عاد إلى نو كامب بعد ذلك بأربع سنوات وشارك منذ ذلك الوقت في أكثر من 250 مباراة في الدوري.
وقال غوسيب ماريا بارتوميو، رئيس ناديبرشلونة، خلال لقاء صحفي، "هذا يوم استثنائي. جيرار بيكي يملك خبرة كبيرة وهو مشجع لبرشلونة منذ مولده ودعونا نتمنى أن يستمر في حصد الألقاب. المفاوضات كانت سهلة للغاية".
وأشار بيكي في تصريحات لموقع النادي الرسمي على الانترنت إلى أنه لم يفكر في الرحيل عن الفريق.
وقال "أرى نفسي بقميص برشلونة فقط. لو لم أمدد تعاقدي مع الفريق كنت سأتوقف عن اللعب لأنني ألعب كرة القدم فقط لأنني مع برشلونة".
وفاز بيكي مع برشلونة بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال وستة في الدوري بالإضافة إلى كأس ملك اسبانيا خمس مرات وكأس السوبر الاوروبية في مناسبتين وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018