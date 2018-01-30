نادي برشلونة يمدد عقد مدافعه جيرار بيكي حتى سنة 2022

قال نادي برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم إنه مدد عقد مدافعه الاسباني جيرار بيكي حتى سنة 2022 ليضمن استمراره مع الفريق حتى تجاوزه 35 عاما.

وقال بيكي الذي سيكون قضى 14 عاما مع الفريق مع نهاية عقده "أنا سعيد باحتفالي بتمديد عقدي لأن هذا منزلي ومنذ عودتي إلى الفريق وأنا أرغب في ختام مسيرتي هنا".

وبدأ بيكي مسيرته في صفوف ناشئي برشلونة قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2004 لكنه عاد إلى نو كامب بعد ذلك بأربع سنوات وشارك منذ ذلك الوقت في أكثر من 250 مباراة في الدوري.

وقال غوسيب ماريا بارتوميو، رئيس ناديبرشلونة، خلال لقاء صحفي، "هذا يوم استثنائي. جيرار بيكي يملك خبرة كبيرة وهو مشجع لبرشلونة منذ مولده ودعونا نتمنى أن يستمر في حصد الألقاب. المفاوضات كانت سهلة للغاية".

وأشار بيكي في تصريحات لموقع النادي الرسمي على الانترنت إلى أنه لم يفكر في الرحيل عن الفريق.

وقال "أرى نفسي بقميص برشلونة فقط. لو لم أمدد تعاقدي مع الفريق كنت سأتوقف عن اللعب لأنني ألعب كرة القدم فقط لأنني مع برشلونة".

وفاز بيكي مع برشلونة بثلاثة ألقاب في دوري الأبطال وستة في الدوري بالإضافة إلى كأس ملك اسبانيا خمس مرات وكأس السوبر الاوروبية في مناسبتين وكأس العالم للأندية ثلاث مرات.