بالفيديو.. اكتشفت خيانته فضربته في برنامج تلفزيوني

اعتدت امرأة روسية بالضرب على زوجها بعد اكتشافها أنه خانها، وذلك في كواليس برنامج تلفزيوني معني بالخلافات والمشاكل الأسرية.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الزوجين كانا على وشك الظهور في برنامج "أمور عائلية" الذي يُذاع على فضائية "إم آي آر" الروسية، قبل أن تعتدي السيدة الشقراء على زوجها، وقد تمكن عدد من الحضور من توثيق الحادثة.

وأظهر مقطع الفيديو مبادرة سيدة أخرى لتهدئة الزوجة المخدوعة، أثناء محاولة رجل فض الاشتباك وسحب المعتدى عليه بعيدًا إلى بر الأمان. >

وعلى الرغم من محاولات فريق العمل، إلا أن السيدة تمكنت من ضرب زوجها بحقيبة يدها، ما أدى إلى إصابته بكدمة في الرأس وجروح بالأنف والفم.

ويُذكر أنه في برنامج "أمور عائلية" يناقش الزوجان خلافاتهما أمام أحد القضاة.