صندوق النقد الدولي: ''تونس تتقدم في الاتجاه الصحيح للاصلاحات الاقتصادية''

قال مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، 'جهاد أزعور'، إن تونس تمضي في المسار الصحيح بالإصلاحات الأخيرة لتحرير السوق وميزانية 2018 التي تدعو إلى زيادات في الأسعار والضرائب.

وأكد أزعور في تصريح لـ' رويترز' على هامش مؤتمر اقتصادي للصندوق في مراكش بالمغرب، أن تحسين مناخ الأعمال في تونس ومواصلة إصلاح القطاع العام، مهم ويتقدم في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن أي إصلاح يستوجب المرور بمرحلة انتقالية، وفق تعبيره.

وأضاف جهاد أزعور أن إصلاح القطاع العام في تونس وخفض دعم الوقود سيخففان الأعباء عن الأوضاع المالية العامة من أجل زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف.

وتزامن تصريح المسؤول بالصندوق الدولي، مع مشاركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مؤتمر مراكش حول "النهوض بالتنمية والتشغيل والاندماج في العالم العربي'' اليوم الثلاثاء، حيث يلقي كلمة حول البرامج الكبرى الموجهة لدفع التشغيل في تونس.