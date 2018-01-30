صندوق النقد الدولي: ''تونس تتقدم في الاتجاه الصحيح للاصلاحات الاقتصادية''

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قال مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، 'جهاد أزعور'، إن تونس تمضي في المسار الصحيح بالإصلاحات الأخيرة لتحرير السوق وميزانية 2018 التي تدعو إلى زيادات في الأسعار والضرائب.
وأكد أزعور في تصريح لـ' رويترز' على هامش مؤتمر اقتصادي للصندوق في مراكش بالمغرب، أن تحسين مناخ الأعمال في تونس ومواصلة إصلاح القطاع العام، مهم ويتقدم في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن أي إصلاح يستوجب المرور بمرحلة انتقالية، وفق تعبيره.
وأضاف جهاد أزعور أن إصلاح القطاع العام في تونس وخفض دعم الوقود سيخففان الأعباء عن الأوضاع المالية العامة من أجل زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
وتزامن تصريح المسؤول بالصندوق الدولي، مع مشاركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مؤتمر مراكش حول "النهوض بالتنمية والتشغيل والاندماج في العالم العربي'' اليوم الثلاثاء، حيث يلقي كلمة حول البرامج الكبرى الموجهة لدفع التشغيل في تونس.
قال مدير إدارة آسيا الوسطى والشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، 'جهاد أزعور'، إن تونس تمضي في المسار الصحيح بالإصلاحات الأخيرة لتحرير السوق وميزانية 2018 التي تدعو إلى زيادات في الأسعار والضرائب.
وأكد أزعور في تصريح لـ' رويترز' على هامش مؤتمر اقتصادي للصندوق في مراكش بالمغرب، أن تحسين مناخ الأعمال في تونس ومواصلة إصلاح القطاع العام، مهم ويتقدم في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن أي إصلاح يستوجب المرور بمرحلة انتقالية، وفق تعبيره.
وأضاف جهاد أزعور أن إصلاح القطاع العام في تونس وخفض دعم الوقود سيخففان الأعباء عن الأوضاع المالية العامة من أجل زيادة الإنفاق الاجتماعي المستهدف.
وتزامن تصريح المسؤول بالصندوق الدولي، مع مشاركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد في مؤتمر مراكش حول "النهوض بالتنمية والتشغيل والاندماج في العالم العربي'' اليوم الثلاثاء، حيث يلقي كلمة حول البرامج الكبرى الموجهة لدفع التشغيل في تونس.
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018