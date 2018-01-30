اليمن: أنباء عن سيطرة فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي على معظم مناطق عدن

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أفاد مراسل قناة "RT" في عدن، بأن فصائل مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرت على نحو 90% من المدينة، مضيفا أن قوات المجلس تحاصر لواء النقل آخر المعسكرات الرئاسية وتقصفه.

وقال مراسلنا إن اشتباكات عنيفة جدا بالأسلحة الثقيلة، ، تدور في محيط معسكر النخل في منطقة دار سعد، مقر اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية، يرافقها قصف بالمدفعية.

وأشار إلى أن سيارات الإسعاف لا تستطيع الوصول إلى المناطق المحيطة بالمعسكر، حيث سقطت قذائف على بعض المنازل القريبة هناك.

وأضاف أن طيران التحالف يحلّق بكثافة دون أن يستهدف أيا من الطرفين.

وكانت المواجهات الدامية قد تجددت الاثنين بين قوات الحماية الرئاسية ومسلحين تابعين "للمجلس الانتقالي الجنوبي" بمحافظة عدن جنوبي اليمن.

وانتهت مهلة المجلس الانتقالي الجنوبي لتشكيل حكومة بديلة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر.

وكانت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية أعلنت في وقت سابق أن حصيلة الاشتباكات التي شهدتها مدينة عدن أمس بين القوات الحكومية وأخرى موالية للحراك الجنوبي المطالب بإقالة الحكومة بلغت 144 قتيلا وجريحا.

وفي وقت سابق كشف وزير الدولة اليمني صلاح الصيادي عن وجود مبادرة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تلزم كل الأطراف بالوقف الفوري لإطلاق النار والانسحاب إلى مواقعها.