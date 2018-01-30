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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
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في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
عبد الحميد الرياحي
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السياسي
محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018 | 08:03

محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)

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30 جانفي 2018 السّاعة 08:03
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السياسي
محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018 | 08:03

محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)

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محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018 السّاعة 08:03
محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
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ترأسه السبسي الابــــــــــــــن وفد من نداء تونس في إيطاليا
29 جانفي 2018 السّاعة 21:00
أجرى المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ...
المزيد >>
منزل بورقيبــة:من المسؤول عن فضيحة المشاريع المسقطة ؟
29 جانفي 2018 السّاعة 21:00
كشفت تقارير رسمية عن وجود قصور وتراجع في جودة...
المزيد >>
راس الجبــــــــل:الأهالي ينتفضون لوقف نزيف المخدرات ويطالبون بمقر للحماية المدنية
29 جانفي 2018 السّاعة 21:00
نفذ صباح الأحد اهالي معتمدية راس الجبل من ولاية...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
عبد الحميد الرياحي
الحق الفلسطيني لن يعود بالأمنيات
بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان... في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي جريدة الشروق ليوم الثلاثاء 30 جانفي 2018 حذف تونس من الدول الإسلامية: الأزهر يوضّح عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
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