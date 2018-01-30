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محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
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محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018 السّاعة 08:03
محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)المزيد >>
ترأسه السبسي الابــــــــــــــن وفد من نداء تونس في إيطاليا
29 جانفي 2018 السّاعة 21:00
أجرى المدير التنفيذي لحزب حركة نداء تونس حافظ...المزيد >>
منزل بورقيبــة:من المسؤول عن فضيحة المشاريع المسقطة ؟
29 جانفي 2018 السّاعة 21:00
كشفت تقارير رسمية عن وجود قصور وتراجع في جودة...المزيد >>
راس الجبــــــــل:الأهالي ينتفضون لوقف نزيف المخدرات ويطالبون بمقر للحماية المدنية
29 جانفي 2018 السّاعة 21:00
نفذ صباح الأحد اهالي معتمدية راس الجبل من ولاية...المزيد >>
-
19:58الحمامات: ايقاف شاب بتهمة السرقة و ترويع الاهالي
30 جانفي 2018
-
19:47وفد من 20 مؤسسة يصاحب الرئيس الفرنسي خلال زيارته المرتقبة الى تونس
30 جانفي 2018
-
19:30رياض محرز يطلب رسميا مغادرة ليستر سيتي
30 جانفي 2018
-
19:14وزير املاك الدولة يعلن عن قرب تسوية وضعية المتصرفين في المقاطع بتالة
30 جانفي 2018
-
19:08بسبب انقطاع بثها: الهايكا تسحب إجازة قناة ''شبكة تونس الاخبارية'' (TNN)
30 جانفي 2018
-
18:58البرلمان يصادق على احداث لجنة تحقيق حول التصرف في النفايات الخطيرة
30 جانفي 2018
-
18:43رؤساء الجامعات يرفضون تداعيات الاضراب المفتوح الذي تشنه نقابة "إجابة"
30 جانفي 2018
-
18:34إندلاع حريق في مدرسة إعدادية مهجورة بسوسة
30 جانفي 2018
-
18:21السبسي يؤكد على ضرورة التسريع في مناقشة مجلة الجماعات المحلية
30 جانفي 2018
-
18:07معمل المظيلة1 مهدد بتوقف نشاطه
30 جانفي 2018
-
17:53نجم ريال مدريد يربط مصيره بمواجهة سان جيرمان
30 جانفي 2018
-
17:35بالفيديو: كلمة رئيس الحكومة إفتتاح مؤتمر " الازدهار للجميع .. في العالم العربي "
30 جانفي 2018
-
17:31يوسف الشاهد: الحكومة تعمل على تغيير مقاربتها في مجال البطالة
30 جانفي 2018
-
17:17تاجروين: القبض على 4 أشخاص من أجل "القتل العمد مع سابقيّة القصد"
30 جانفي 2018
-
17:04النائب العام السعودي: التسويات تخطت الـ 106 مليار دولار
30 جانفي 2018
-
16:50كرة اليد: اللاعب الايراني يدخل في اضراب جوع في مقر الترجي
30 جانفي 2018
-
16:34القلعة الكبرى: مداهمة مخزن وحجز سلع مهربة ناهزت 3مليارات
30 جانفي 2018
-
16:21مشاركة تونس في قمة الاتحاد الافريقي محور لقاء السبسي بالجهيناوي
30 جانفي 2018
-
16:07عاجل: انسحاب 6 من المترشحين للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بصفاقس
30 جانفي 2018
-
15:57وفاة أكبر معمر في العالم
30 جانفي 2018
عبد الحميد الرياحيالحق الفلسطيني لن يعود بالأمنيات
بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...المزيد >>
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