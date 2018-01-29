البنتاغون يحذّر من تطبيق للهواتف النقالة يكشف أسراره العسكرية

-
08:03محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018
-
07:13البنتاغون يحذّر من تطبيق للهواتف النقالة يكشف أسراره العسكرية
30 جانفي 2018
-
06:57قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
30 جانفي 2018
-
06:41واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة
30 جانفي 2018
-
00:52بيع أغلى زجاجة عطر في العالم!
30 جانفي 2018
-
00:46إنطلاق الكرنفال الكشفي بغمراسن في دورته الرابعة
30 جانفي 2018
-
00:21الصين تشهد تراجعاً في سوق الهواتف الذكية
30 جانفي 2018
-
00:01الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع راتبه للفقراء
30 جانفي 2018
-
23:30صحيفة فرنسية تنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية بمراحلها الثلاث ووضع القدس
29 جانفي 2018
-
23:05مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها قبولها
29 جانفي 2018
-
22:38مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
22:29الارجنتين: تقليص المناصب الحكومية بنسبة 25 بالمائة وتجميد الزيادة في الرواتب
29 جانفي 2018
-
21:49لجنة التحقيق في شبكات التسفير تدرس إمكانية الإستماع إلى أولياء متهمين بالإرهاب
29 جانفي 2018
-
21:41رجال اعمال تونسيون وبرتغاليون يبحثون دعم مالي من لشبونة لتونس
29 جانفي 2018
-
21:31جندوبة: توقيع كتاب "مسرحية شمتو : حجارة العبيد والملوك"
29 جانفي 2018
-
21:24ابنة اللاعب السابق منير بوقديدة نجمة مسلسل سامي الفهري الجديد
29 جانفي 2018
-
-
20:55سوريا: اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مطار أبو الضهور
29 جانفي 2018
-
20:47مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
20:39اعتراض طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود
29 جانفي 2018
أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الاثنين، صيحة فزع بعد اكتشاف تطبيقات لياقة بدنية تحدد مواقع بعض أفراد الجيش الأمريكي في منشآت عسكرية في أنحاء متفرقة من العالم.
وقالت وزارة الدفاع إنها نصحت كل العسكريين الأمريكيين أينما وجدوا بتقليل ظهورهم على الإنترنت، مؤكدة أنها تأخذ مثل هذه الأمور بجدية تامة وأنها تدرس الموقف لتحديد هل يستدعي الأمر تطبيق تدريبات أو إرشادات إضافية.
ولفت ناثان روسر، الطالب بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا، الانتباه إلى البيانات، عندما كتب على "تويتر"، عن اكتشافه المسألة، في خرائط حرارية عالمية، نشرتها شركة "سترافا" لتعقب المواقع، والتي تستعين بنظام تحديد المواقع العالمي "جي.بي.إس".
وقال روسر: "بمجرد أن تنظر إلى سوريا بوسعك أن ترى مجموعة من النقاط المضيئة".
ودفع اكتشافه آخرين إلى البحث في هذا النوع من الخرائط، وتحديد مواقع أخرى محتملة لعسكريين أمريكيين، بعضهم في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي وقت سابق، عثر خبراء في خريطة تطبيق "Strava" للهواتف النقالة على قواعد عسكرية لعدة دول، بما فيها قواعد سرية تابعة للولايات المتحدة.
وأوضح موقع "The Verge" أن تطبيقا للياقة البدنية في الهواتف النقالة كشف تنقلات الجنود ومواقع تمركزهم.
وكان تطبيق اللياقة البدنية "Strava" الذي يسمح للمستخدمين برصد المسافات المقطوعة بواسطة معلومات الأقمار الاصطناعية، قد نشر في نوفمبرمن العام الماضي، خريطة تضمنت معلومات عن حركة الملايين بهواتفهم النقالة.
المصدر: وكالات
أطلقت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الاثنين، صيحة فزع بعد اكتشاف تطبيقات لياقة بدنية تحدد مواقع بعض أفراد الجيش الأمريكي في منشآت عسكرية في أنحاء متفرقة من العالم.
وقالت وزارة الدفاع إنها نصحت كل العسكريين الأمريكيين أينما وجدوا بتقليل ظهورهم على الإنترنت، مؤكدة أنها تأخذ مثل هذه الأمور بجدية تامة وأنها تدرس الموقف لتحديد هل يستدعي الأمر تطبيق تدريبات أو إرشادات إضافية.
ولفت ناثان روسر، الطالب بالجامعة الوطنية الأسترالية في كانبيرا، الانتباه إلى البيانات، عندما كتب على "تويتر"، عن اكتشافه المسألة، في خرائط حرارية عالمية، نشرتها شركة "سترافا" لتعقب المواقع، والتي تستعين بنظام تحديد المواقع العالمي "جي.بي.إس".
وقال روسر: "بمجرد أن تنظر إلى سوريا بوسعك أن ترى مجموعة من النقاط المضيئة".
ودفع اكتشافه آخرين إلى البحث في هذا النوع من الخرائط، وتحديد مواقع أخرى محتملة لعسكريين أمريكيين، بعضهم في أماكن أخرى بالشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي وقت سابق، عثر خبراء في خريطة تطبيق "Strava" للهواتف النقالة على قواعد عسكرية لعدة دول، بما فيها قواعد سرية تابعة للولايات المتحدة.
وأوضح موقع "The Verge" أن تطبيقا للياقة البدنية في الهواتف النقالة كشف تنقلات الجنود ومواقع تمركزهم.
وكان تطبيق اللياقة البدنية "Strava" الذي يسمح للمستخدمين برصد المسافات المقطوعة بواسطة معلومات الأقمار الاصطناعية، قد نشر في نوفمبرمن العام الماضي، خريطة تضمنت معلومات عن حركة الملايين بهواتفهم النقالة.
المصدر: وكالات
-
08:03محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018
-
07:13البنتاغون يحذّر من تطبيق للهواتف النقالة يكشف أسراره العسكرية
30 جانفي 2018
-
06:57قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
30 جانفي 2018
-
06:41واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة
30 جانفي 2018
-
00:52بيع أغلى زجاجة عطر في العالم!
30 جانفي 2018
-
00:46إنطلاق الكرنفال الكشفي بغمراسن في دورته الرابعة
30 جانفي 2018
-
00:21الصين تشهد تراجعاً في سوق الهواتف الذكية
30 جانفي 2018
-
00:01الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع راتبه للفقراء
30 جانفي 2018
-
23:30صحيفة فرنسية تنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية بمراحلها الثلاث ووضع القدس
29 جانفي 2018
-
23:05مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها قبولها
29 جانفي 2018
-
22:38مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
22:29الارجنتين: تقليص المناصب الحكومية بنسبة 25 بالمائة وتجميد الزيادة في الرواتب
29 جانفي 2018
-
21:49لجنة التحقيق في شبكات التسفير تدرس إمكانية الإستماع إلى أولياء متهمين بالإرهاب
29 جانفي 2018
-
21:41رجال اعمال تونسيون وبرتغاليون يبحثون دعم مالي من لشبونة لتونس
29 جانفي 2018
-
21:31جندوبة: توقيع كتاب "مسرحية شمتو : حجارة العبيد والملوك"
29 جانفي 2018
-
21:24ابنة اللاعب السابق منير بوقديدة نجمة مسلسل سامي الفهري الجديد
29 جانفي 2018
-
-
20:55سوريا: اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مطار أبو الضهور
29 جانفي 2018
-
20:47مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
20:39اعتراض طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود
29 جانفي 2018