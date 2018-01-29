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يوم الثلاثاء 30 جانفي 2018
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قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
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الأولى
قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
30 جانفي 2018 | 06:57

نجح أعوان مركز الشرطة بمعتمدية قابس الجنوبية على اثر متابعتهم لموضوع شكاية تقدم بها احد متساكني الجهة مرجع نظرهم الامني مفادها تفطن زوجته لفقدان مصوغها الذي كانت محتفظة به في خزانتها داخل غرفة النوم، في التوصل الى فك شفرة القضية من خلال اتجاههم مباشرة الى اخضاع المعينة المنزلية الى البحث الذي ادى بالأخيرة الى الاعتراف بارتكابها لعملية سرقة المصوغ .

وبحسب ما اوردته "شمس اف ام" فان المعينة افادت أنها فوتت فيه بالبيع الى بائع مصوغ بولاية صفاقس بثمن زهيد قيمته 03 الاف دينارا والحال ان قيمته الحقيقية تفوق مبلغ 16 الف دينارا.

وبعد ختم البحث تمت احالة المعينة المنزلية الموقوفة الى الدائرة القضائية المعنية التي اذنت بإيداعها السجن لمواصلة اجراءات محاكمتها وفق ذات المصدر.

 

 

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الأولى
قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
30 جانفي 2018 | 06:57

نجح أعوان مركز الشرطة بمعتمدية قابس الجنوبية على اثر متابعتهم لموضوع شكاية تقدم بها احد متساكني الجهة مرجع نظرهم الامني مفادها تفطن زوجته لفقدان مصوغها الذي كانت محتفظة به في خزانتها داخل غرفة النوم، في التوصل الى فك شفرة القضية من خلال اتجاههم مباشرة الى اخضاع المعينة المنزلية الى البحث الذي ادى بالأخيرة الى الاعتراف بارتكابها لعملية سرقة المصوغ .

وبحسب ما اوردته "شمس اف ام" فان المعينة افادت أنها فوتت فيه بالبيع الى بائع مصوغ بولاية صفاقس بثمن زهيد قيمته 03 الاف دينارا والحال ان قيمته الحقيقية تفوق مبلغ 16 الف دينارا.

وبعد ختم البحث تمت احالة المعينة المنزلية الموقوفة الى الدائرة القضائية المعنية التي اذنت بإيداعها السجن لمواصلة اجراءات محاكمتها وفق ذات المصدر.

 

 

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قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
30 جانفي 2018 السّاعة 06:57
نجح أعوان مركز الشرطة بمعتمدية قابس الجنوبية على اثر متابعتهم لموضوع شكاية تقدم بها احد متساكني الجهة مرجع...
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واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة
30 جانفي 2018 السّاعة 06:41
أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة، لكنها أوضحت أن من يريدون دخول الولايات المتحدة...
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عبد الحميد الرياحي
الحق الفلسطيني لن يعود بالأمنيات
بخصوص القضية الفلسطينية بات واضحا أن الرئيس ـ ترامب ـ قرّر القطع مع السياسات الأمريكية المتّبعة حتى الآن... فقد دأبت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على دعم اسرائيل بالمال وبالسلاح...
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