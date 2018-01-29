واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة

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أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة، لكنها أوضحت أن من يريدون دخول الولايات المتحدة سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة أكثر من الماضي.
ولم يكشف المسؤولون الأميركيون لائحة هذه الدول لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين فإن الأمر بتعلق بـ11 دولة معظمها مسلمة هي مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.
كما أعلنت السلطات الأميركية تشديد الإجراءات الأمنية والتوصيات في البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين بينها خصوصا تشديد عمليات التثبت من طالبي اللجوء وتحديث منتظم للائحة الدول التي تمثل مخاطر عالية إضافة إلى معايير اختيار اللاجئين.
وأوضحت كرستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي "إنه لأمر بالغ الأهمية أن نعرف من يدخل الولايات المتحدة" مضيفة أن "هذه الإجراءات الأمنية الإضافية ستجعل (المهمة) أصعب على السيئين الذين يريدون استغلال برنامجنا للاجئين وسيتأكدون من اننا نعتمد مقاربة تقوم أكثر على المخاطر من أجل حماية وطننا".
أعلنت الولايات المتحدة رفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة، لكنها أوضحت أن من يريدون دخول الولايات المتحدة سيخضعون لإجراءات أمنية مشددة أكثر من الماضي.
ولم يكشف المسؤولون الأميركيون لائحة هذه الدول لكن بحسب منظمات تعنى بشؤون اللاجئين فإن الأمر بتعلق بـ11 دولة معظمها مسلمة هي مصر وإيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان ومالي والصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية.
كما أعلنت السلطات الأميركية تشديد الإجراءات الأمنية والتوصيات في البرنامج الأميركي لاستقبال اللاجئين بينها خصوصا تشديد عمليات التثبت من طالبي اللجوء وتحديث منتظم للائحة الدول التي تمثل مخاطر عالية إضافة إلى معايير اختيار اللاجئين.
وأوضحت كرستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي "إنه لأمر بالغ الأهمية أن نعرف من يدخل الولايات المتحدة" مضيفة أن "هذه الإجراءات الأمنية الإضافية ستجعل (المهمة) أصعب على السيئين الذين يريدون استغلال برنامجنا للاجئين وسيتأكدون من اننا نعتمد مقاربة تقوم أكثر على المخاطر من أجل حماية وطننا".
-
08:03محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018
-
07:13البنتاغون يحذّر من تطبيق للهواتف النقالة يكشف أسراره العسكرية
30 جانفي 2018
-
06:57قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
30 جانفي 2018
-
06:41واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة
30 جانفي 2018
-
00:52بيع أغلى زجاجة عطر في العالم!
30 جانفي 2018
-
00:46إنطلاق الكرنفال الكشفي بغمراسن في دورته الرابعة
30 جانفي 2018
-
00:21الصين تشهد تراجعاً في سوق الهواتف الذكية
30 جانفي 2018
-
00:01الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع راتبه للفقراء
30 جانفي 2018
-
23:30صحيفة فرنسية تنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية بمراحلها الثلاث ووضع القدس
29 جانفي 2018
-
23:05مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها قبولها
29 جانفي 2018
-
22:38مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
22:29الارجنتين: تقليص المناصب الحكومية بنسبة 25 بالمائة وتجميد الزيادة في الرواتب
29 جانفي 2018
-
21:49لجنة التحقيق في شبكات التسفير تدرس إمكانية الإستماع إلى أولياء متهمين بالإرهاب
29 جانفي 2018
-
21:41رجال اعمال تونسيون وبرتغاليون يبحثون دعم مالي من لشبونة لتونس
29 جانفي 2018
-
21:31جندوبة: توقيع كتاب "مسرحية شمتو : حجارة العبيد والملوك"
29 جانفي 2018
-
21:24ابنة اللاعب السابق منير بوقديدة نجمة مسلسل سامي الفهري الجديد
29 جانفي 2018
-
-
20:55سوريا: اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مطار أبو الضهور
29 جانفي 2018
-
20:47مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
20:39اعتراض طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود
29 جانفي 2018