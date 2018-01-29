بيع أغلى زجاجة عطر في العالم!

وصممت زجاجة العطر على شكل "أمفورة" رومانية قديمة (جرة خزفية بقبضتين وتتميز بعنقها الضيق وجسمها البيضاوي)، من حبيبات الذهب ومرصّعة بالألماس والأحجار الكريمة الملونة.

وتم تركيب هذا العطر من قبل صانعة العطور الشهيرة دانييلا أندريا، عام 2014، بمناسبة مرور 130 عاما على افتتاح شركة بولغاري الإيطالية للسلع الفاخرة (ساعات وعطور وإكسسوارات). وتتكون رائحة العطر من الليمون وبتلات أشجار البرتقال والمسك، وتشكيلة من روائح الأزهار الأخرى. ولم تعلن شركة بولغاري اسم شاري هذا العطر الثمين.

روسيا اليوم