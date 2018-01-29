إنطلاق الكرنفال الكشفي بغمراسن في دورته الرابعة

تحت شعار "غمراسن .. ملتقى الكشفية"، ينظم فوج غمراسن للكشافة، من 29 إلى 31 جانفي 2018، الكرنفال الكشفي بغمراسن، في دورته الرابعة وبمشاركة 15 فوجا كشفيا من تونس ومن المغرب والجزائر وليبيا ومصر.

وفي ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الإثنين، قال قائد الكرنفال، علي كمالة إن قرابة 700 كشّاف قد وصلوا بعد إلى غمراسن للمشاركة في هذه التظاهرة.

وأفاد بأن الفوج برمج عدة فقرات ستؤثث هذه الدورة، منها ندوة حول "أسرار الذاكرة الخارقة" و"سهرة للتراث" - وسهرة أخرى بعنوان "نار المخيم"، فضلا عن تنظيم لعبة البحث عن الياقوتة وتسلق الجبال واكتشاف المغاور وإقامة ورشة للإسعاف والإنقاذ.

كما استعرض قائد الكرنفال، برنامج هذه الدورة الذي يتضمن بالخصوص، جولة سياحية عبر القرى الجبلية والكثبان الرملية والقصور الصحراوية، لفائدة ضيوف غمراسن، من داخل تونس وخارجها.

وأشار إلى أن هذا الكرنفال المفتوح أمام جميع الكشافين، يهدف إلى "التعارف وتبادل الخبرات وربط صداقات بين المشاركين والإستمتاع بمزايا الإكتشاف وبجمال الجنوب وسحره".

ولم يخف قائد الكرنفال وجود صعوبات مالية تحد من طموحات الكشافين، إضافة إلى غياب فضاءات للإقامة بمدينة غمراسن، مما اضطرهم منظمي هذه التظاهرة إلى إسكان ضيوفهم في بعض المدارس الإعدادية والإبتدائية.