إنطلاق الكرنفال الكشفي بغمراسن في دورته الرابعة

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تحت شعار "غمراسن .. ملتقى الكشفية"، ينظم فوج غمراسن للكشافة، من 29 إلى 31 جانفي 2018، الكرنفال الكشفي بغمراسن، في دورته الرابعة وبمشاركة 15 فوجا كشفيا من تونس ومن المغرب والجزائر وليبيا ومصر.
وفي ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الإثنين، قال قائد الكرنفال، علي كمالة إن قرابة 700 كشّاف قد وصلوا بعد إلى غمراسن للمشاركة في هذه التظاهرة.
وأفاد بأن الفوج برمج عدة فقرات ستؤثث هذه الدورة، منها ندوة حول "أسرار الذاكرة الخارقة" و"سهرة للتراث" - وسهرة أخرى بعنوان "نار المخيم"، فضلا عن تنظيم لعبة البحث عن الياقوتة وتسلق الجبال واكتشاف المغاور وإقامة ورشة للإسعاف والإنقاذ.
كما استعرض قائد الكرنفال، برنامج هذه الدورة الذي يتضمن بالخصوص، جولة سياحية عبر القرى الجبلية والكثبان الرملية والقصور الصحراوية، لفائدة ضيوف غمراسن، من داخل تونس وخارجها.
وأشار إلى أن هذا الكرنفال المفتوح أمام جميع الكشافين، يهدف إلى "التعارف وتبادل الخبرات وربط صداقات بين المشاركين والإستمتاع بمزايا الإكتشاف وبجمال الجنوب وسحره".
ولم يخف قائد الكرنفال وجود صعوبات مالية تحد من طموحات الكشافين، إضافة إلى غياب فضاءات للإقامة بمدينة غمراسن، مما اضطرهم منظمي هذه التظاهرة إلى إسكان ضيوفهم في بعض المدارس الإعدادية والإبتدائية.
تحت شعار "غمراسن .. ملتقى الكشفية"، ينظم فوج غمراسن للكشافة، من 29 إلى 31 جانفي 2018، الكرنفال الكشفي بغمراسن، في دورته الرابعة وبمشاركة 15 فوجا كشفيا من تونس ومن المغرب والجزائر وليبيا ومصر.
وفي ندوة صحفية عقدت مساء اليوم الإثنين، قال قائد الكرنفال، علي كمالة إن قرابة 700 كشّاف قد وصلوا بعد إلى غمراسن للمشاركة في هذه التظاهرة.
وأفاد بأن الفوج برمج عدة فقرات ستؤثث هذه الدورة، منها ندوة حول "أسرار الذاكرة الخارقة" و"سهرة للتراث" - وسهرة أخرى بعنوان "نار المخيم"، فضلا عن تنظيم لعبة البحث عن الياقوتة وتسلق الجبال واكتشاف المغاور وإقامة ورشة للإسعاف والإنقاذ.
كما استعرض قائد الكرنفال، برنامج هذه الدورة الذي يتضمن بالخصوص، جولة سياحية عبر القرى الجبلية والكثبان الرملية والقصور الصحراوية، لفائدة ضيوف غمراسن، من داخل تونس وخارجها.
وأشار إلى أن هذا الكرنفال المفتوح أمام جميع الكشافين، يهدف إلى "التعارف وتبادل الخبرات وربط صداقات بين المشاركين والإستمتاع بمزايا الإكتشاف وبجمال الجنوب وسحره".
ولم يخف قائد الكرنفال وجود صعوبات مالية تحد من طموحات الكشافين، إضافة إلى غياب فضاءات للإقامة بمدينة غمراسن، مما اضطرهم منظمي هذه التظاهرة إلى إسكان ضيوفهم في بعض المدارس الإعدادية والإبتدائية.
-
08:03محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018
-
07:13البنتاغون يحذّر من تطبيق للهواتف النقالة يكشف أسراره العسكرية
30 جانفي 2018
-
06:57قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
30 جانفي 2018
-
06:41واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة
30 جانفي 2018
-
00:52بيع أغلى زجاجة عطر في العالم!
30 جانفي 2018
-
00:46إنطلاق الكرنفال الكشفي بغمراسن في دورته الرابعة
30 جانفي 2018
-
00:21الصين تشهد تراجعاً في سوق الهواتف الذكية
30 جانفي 2018
-
00:01الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع راتبه للفقراء
30 جانفي 2018
-
23:30صحيفة فرنسية تنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية بمراحلها الثلاث ووضع القدس
29 جانفي 2018
-
23:05مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها قبولها
29 جانفي 2018
-
22:38مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
22:29الارجنتين: تقليص المناصب الحكومية بنسبة 25 بالمائة وتجميد الزيادة في الرواتب
29 جانفي 2018
-
21:49لجنة التحقيق في شبكات التسفير تدرس إمكانية الإستماع إلى أولياء متهمين بالإرهاب
29 جانفي 2018
-
21:41رجال اعمال تونسيون وبرتغاليون يبحثون دعم مالي من لشبونة لتونس
29 جانفي 2018
-
21:31جندوبة: توقيع كتاب "مسرحية شمتو : حجارة العبيد والملوك"
29 جانفي 2018
-
21:24ابنة اللاعب السابق منير بوقديدة نجمة مسلسل سامي الفهري الجديد
29 جانفي 2018
-
-
20:55سوريا: اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مطار أبو الضهور
29 جانفي 2018
-
20:47مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
20:39اعتراض طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود
29 جانفي 2018