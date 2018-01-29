الصين تشهد تراجعاً في سوق الهواتف الذكية

تشهد الأسواق الصينية لبيع الهواتف الذكية تراجعا ملحوظا عن الأعوام السابقة، بعد أن كانت أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.

ووفقا لما ذكرته شركة الأبحاث «كانليز» فإن أول انخفاض سنوي للصين بدأ من العام الماضي؛ إذ انخفضت مستويات شحن الهواتف بنسبة 4 في المائة عن عام 2016 إلى 459 مليون هاتف.

وهذه أخبار مشؤومة بالنسبة لأكبر مصنّعي الهواتف في العالم مثل «آبل» و«سامسونغ» وعلامات تجارية صينية مثل «Xiaomi» التي تواجه منافسة أقوى في السوق المحلية بالصين.

وقالت شركة «كانليز» إن التغيير يعكس تراجعاً طبيعياً، بالأخص مع انتشار الهواتف الذكية في الصين كما يحصل في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.

وقد خسرت الشركات الصينية بالشكل الأكبر خلال تلك الفترة؛ إذ انخفضت شحنات «أوبو» بنسبة 16 في المائة، و7 في المائة بالنسبة إلى «فيفو».

لكن الشركات الأخرى حققت نمواً، مثل «هواوي» التي تعد مصنّعة الهواتف الذكية الأولى في الصين، بزيادة في شحنات هواتفها بلغت 9 في المائة لتحقق «أفضل ربع على الإطلاق في سوقها المحلية» وفقاً لما ذكرته «كانليز».

وقد تجاوزت «آبل» شركة «Xiaomi» لتحتل المرتبة الرابعة، ولم تعلن تفاصيل الشحنات المتعلقة بـ«آبل»، ويتوقع أن يتواصل الضغط على مصنّعي الهواتف الذكية بالصين هذا العام. ويقول المحللون إنه من المرجح أن يعني ذلك منافسة شرسة بين تلك الشركات.

وكالات