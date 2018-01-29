الصين تشهد تراجعاً في سوق الهواتف الذكية

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تشهد الأسواق الصينية لبيع الهواتف الذكية تراجعا ملحوظا عن الأعوام السابقة، بعد أن كانت أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.
ووفقا لما ذكرته شركة الأبحاث «كانليز» فإن أول انخفاض سنوي للصين بدأ من العام الماضي؛ إذ انخفضت مستويات شحن الهواتف بنسبة 4 في المائة عن عام 2016 إلى 459 مليون هاتف.
وهذه أخبار مشؤومة بالنسبة لأكبر مصنّعي الهواتف في العالم مثل «آبل» و«سامسونغ» وعلامات تجارية صينية مثل «Xiaomi» التي تواجه منافسة أقوى في السوق المحلية بالصين.
وقالت شركة «كانليز» إن التغيير يعكس تراجعاً طبيعياً، بالأخص مع انتشار الهواتف الذكية في الصين كما يحصل في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وقد خسرت الشركات الصينية بالشكل الأكبر خلال تلك الفترة؛ إذ انخفضت شحنات «أوبو» بنسبة 16 في المائة، و7 في المائة بالنسبة إلى «فيفو».
لكن الشركات الأخرى حققت نمواً، مثل «هواوي» التي تعد مصنّعة الهواتف الذكية الأولى في الصين، بزيادة في شحنات هواتفها بلغت 9 في المائة لتحقق «أفضل ربع على الإطلاق في سوقها المحلية» وفقاً لما ذكرته «كانليز».
وقد تجاوزت «آبل» شركة «Xiaomi» لتحتل المرتبة الرابعة، ولم تعلن تفاصيل الشحنات المتعلقة بـ«آبل»، ويتوقع أن يتواصل الضغط على مصنّعي الهواتف الذكية بالصين هذا العام. ويقول المحللون إنه من المرجح أن يعني ذلك منافسة شرسة بين تلك الشركات.
تشهد الأسواق الصينية لبيع الهواتف الذكية تراجعا ملحوظا عن الأعوام السابقة، بعد أن كانت أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم.
ووفقا لما ذكرته شركة الأبحاث «كانليز» فإن أول انخفاض سنوي للصين بدأ من العام الماضي؛ إذ انخفضت مستويات شحن الهواتف بنسبة 4 في المائة عن عام 2016 إلى 459 مليون هاتف.
وهذه أخبار مشؤومة بالنسبة لأكبر مصنّعي الهواتف في العالم مثل «آبل» و«سامسونغ» وعلامات تجارية صينية مثل «Xiaomi» التي تواجه منافسة أقوى في السوق المحلية بالصين.
وقالت شركة «كانليز» إن التغيير يعكس تراجعاً طبيعياً، بالأخص مع انتشار الهواتف الذكية في الصين كما يحصل في الولايات المتحدة وغيرها من الدول.
وقد خسرت الشركات الصينية بالشكل الأكبر خلال تلك الفترة؛ إذ انخفضت شحنات «أوبو» بنسبة 16 في المائة، و7 في المائة بالنسبة إلى «فيفو».
لكن الشركات الأخرى حققت نمواً، مثل «هواوي» التي تعد مصنّعة الهواتف الذكية الأولى في الصين، بزيادة في شحنات هواتفها بلغت 9 في المائة لتحقق «أفضل ربع على الإطلاق في سوقها المحلية» وفقاً لما ذكرته «كانليز».
وقد تجاوزت «آبل» شركة «Xiaomi» لتحتل المرتبة الرابعة، ولم تعلن تفاصيل الشحنات المتعلقة بـ«آبل»، ويتوقع أن يتواصل الضغط على مصنّعي الهواتف الذكية بالصين هذا العام. ويقول المحللون إنه من المرجح أن يعني ذلك منافسة شرسة بين تلك الشركات.
-
08:03محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018
-
07:13البنتاغون يحذّر من تطبيق للهواتف النقالة يكشف أسراره العسكرية
30 جانفي 2018
-
06:57قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
30 جانفي 2018
-
06:41واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة
30 جانفي 2018
-
00:52بيع أغلى زجاجة عطر في العالم!
30 جانفي 2018
-
00:46إنطلاق الكرنفال الكشفي بغمراسن في دورته الرابعة
30 جانفي 2018
-
00:21الصين تشهد تراجعاً في سوق الهواتف الذكية
30 جانفي 2018
-
00:01الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع راتبه للفقراء
30 جانفي 2018
-
23:30صحيفة فرنسية تنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية بمراحلها الثلاث ووضع القدس
29 جانفي 2018
-
23:05مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها قبولها
29 جانفي 2018
-
22:38مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
22:29الارجنتين: تقليص المناصب الحكومية بنسبة 25 بالمائة وتجميد الزيادة في الرواتب
29 جانفي 2018
-
21:49لجنة التحقيق في شبكات التسفير تدرس إمكانية الإستماع إلى أولياء متهمين بالإرهاب
29 جانفي 2018
-
21:41رجال اعمال تونسيون وبرتغاليون يبحثون دعم مالي من لشبونة لتونس
29 جانفي 2018
-
21:31جندوبة: توقيع كتاب "مسرحية شمتو : حجارة العبيد والملوك"
29 جانفي 2018
-
21:24ابنة اللاعب السابق منير بوقديدة نجمة مسلسل سامي الفهري الجديد
29 جانفي 2018
-
-
20:55سوريا: اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مطار أبو الضهور
29 جانفي 2018
-
20:47مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
20:39اعتراض طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود
29 جانفي 2018