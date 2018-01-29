الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع راتبه للفقراء

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تعهد الرئيس الليبيري جورج ويا، الإثنين، بإلغاء قانون يحظر حصول الأشخاص، الذين ليسوا من ذوي البشرة السمراء، على الجنسية أو تملك عقارات في ليبيريا.
ومنذ تأسيس دولة ليبيريا، الواقعة في غرب أفريقيا، في عام 1847، يُجيز الدستور الليبيري منح الجنسية وتملك عقارات فقط للأشخاص من ذوي البشرة السمراء.
وقال ويا، خلال خطابه الأول الموجه للأمة منذ تنصيبه رئيسا للبلاد قبل أسبوع “إن هذا يتناقض مع اسم دولة ليبيريا الذى يعنى” الحرية “.
وأضاف ويا “يجب ألا نخشى من أن تتمتع الأجناس الأخرى بحق الجنسية الليبيرية، ولهذا أوصي وأقترح بأن يتم النظر في هذا الأمر عند حذف هذه المادة من الدستور”. وتابع الرئيس الليبيري قائلاً إن القانون يحد أيضاً من التنمية الاقتصادية حيث أنه لايشجع المستثمرين الأجانب، طالما أنهم غير قادرين على تملك أراضي وعقارات.
واستطرد ويا قائلاً “إن هذا يتنافى مع إعلاني بأن ليبيريا منفتحة على الأعمال التجارية”.
كما أعلن ويا أنه سيتبرع بـ 25 في المائة من راتبه لمصلحة الفقراء. ودعا أعضاء البرلمان ليحذوا حذوه، بالتبرع بجزء من رواتبهم للفقراء.
وأضاف: “سأخصم 25 في المائة من راتبي لإعادة تطوير الاقتصاد المتدهور في البلاد. وسأحوّل هذا المال إلى صناديق الإغاثة في البلاد”.
وأكد الرئيس الليبيري، على ضرورة بذل الجميع الجهود من أجل تطوير البلاد. وقال: “أيها السادة، أيتها السيدات، أحثكم على فعل بما أقوم به، فأنتم انتخبتوني من أجل تقديم الخدمات (للشعب)”.
وتفوقَ ويا، البالغ من العمر 51 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على نائب الرئيس الحالي جوزيف بواكا بعد حصوله على 61.5 في المائة من الأصوات، ليخلف إيلين جونسون سيرليف، التي شغلت منصب الرئيس لمدة 12 عاماً.
يذكر أن ويا هو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في عام 1995.
واحترف ويا في العديد من الأندية الكبرى وأبرزها ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في القرن العشرين عام 1998 قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم في 2002.
تعهد الرئيس الليبيري جورج ويا، الإثنين، بإلغاء قانون يحظر حصول الأشخاص، الذين ليسوا من ذوي البشرة السمراء، على الجنسية أو تملك عقارات في ليبيريا.
ومنذ تأسيس دولة ليبيريا، الواقعة في غرب أفريقيا، في عام 1847، يُجيز الدستور الليبيري منح الجنسية وتملك عقارات فقط للأشخاص من ذوي البشرة السمراء.
وقال ويا، خلال خطابه الأول الموجه للأمة منذ تنصيبه رئيسا للبلاد قبل أسبوع “إن هذا يتناقض مع اسم دولة ليبيريا الذى يعنى” الحرية “.
وأضاف ويا “يجب ألا نخشى من أن تتمتع الأجناس الأخرى بحق الجنسية الليبيرية، ولهذا أوصي وأقترح بأن يتم النظر في هذا الأمر عند حذف هذه المادة من الدستور”. وتابع الرئيس الليبيري قائلاً إن القانون يحد أيضاً من التنمية الاقتصادية حيث أنه لايشجع المستثمرين الأجانب، طالما أنهم غير قادرين على تملك أراضي وعقارات.
واستطرد ويا قائلاً “إن هذا يتنافى مع إعلاني بأن ليبيريا منفتحة على الأعمال التجارية”.
كما أعلن ويا أنه سيتبرع بـ 25 في المائة من راتبه لمصلحة الفقراء. ودعا أعضاء البرلمان ليحذوا حذوه، بالتبرع بجزء من رواتبهم للفقراء.
وأضاف: “سأخصم 25 في المائة من راتبي لإعادة تطوير الاقتصاد المتدهور في البلاد. وسأحوّل هذا المال إلى صناديق الإغاثة في البلاد”.
وأكد الرئيس الليبيري، على ضرورة بذل الجميع الجهود من أجل تطوير البلاد. وقال: “أيها السادة، أيتها السيدات، أحثكم على فعل بما أقوم به، فأنتم انتخبتوني من أجل تقديم الخدمات (للشعب)”.
وتفوقَ ويا، البالغ من العمر 51 عاما، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على نائب الرئيس الحالي جوزيف بواكا بعد حصوله على 61.5 في المائة من الأصوات، ليخلف إيلين جونسون سيرليف، التي شغلت منصب الرئيس لمدة 12 عاماً.
يذكر أن ويا هو اللاعب الأفريقي الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم في عام 1995.
واحترف ويا في العديد من الأندية الكبرى وأبرزها ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي وفاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في القرن العشرين عام 1998 قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم في 2002.
-
08:03محسن مرزوق: شفيق جراية عين معتمدين من النداء وعلينا مراجعة تعيينهم(فيديو)
30 جانفي 2018
-
07:13البنتاغون يحذّر من تطبيق للهواتف النقالة يكشف أسراره العسكرية
30 جانفي 2018
-
06:57قابس: معينة منزلية تسرق مصوغا قيمته 16 ألف دينار
30 جانفي 2018
-
06:41واشنطن ترفع الحظر عن دخول اللاجئين من 11 دولة
30 جانفي 2018
-
00:52بيع أغلى زجاجة عطر في العالم!
30 جانفي 2018
-
00:46إنطلاق الكرنفال الكشفي بغمراسن في دورته الرابعة
30 جانفي 2018
-
00:21الصين تشهد تراجعاً في سوق الهواتف الذكية
30 جانفي 2018
-
00:01الرئيس الليبيري يتعهد بمنح الجنسية للجميع ويتبرع بربع راتبه للفقراء
30 جانفي 2018
-
23:30صحيفة فرنسية تنشر تفاصيل خطة السلام الأمريكية بمراحلها الثلاث ووضع القدس
29 جانفي 2018
-
23:05مسرّحة من السجن تطلب العودة لزنزانتها بسبب رفض عائلتها قبولها
29 جانفي 2018
-
22:38مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
22:29الارجنتين: تقليص المناصب الحكومية بنسبة 25 بالمائة وتجميد الزيادة في الرواتب
29 جانفي 2018
-
21:49لجنة التحقيق في شبكات التسفير تدرس إمكانية الإستماع إلى أولياء متهمين بالإرهاب
29 جانفي 2018
-
21:41رجال اعمال تونسيون وبرتغاليون يبحثون دعم مالي من لشبونة لتونس
29 جانفي 2018
-
21:31جندوبة: توقيع كتاب "مسرحية شمتو : حجارة العبيد والملوك"
29 جانفي 2018
-
21:24ابنة اللاعب السابق منير بوقديدة نجمة مسلسل سامي الفهري الجديد
29 جانفي 2018
-
-
20:55سوريا: اكتشاف ثلاث مقابر جماعية في مطار أبو الضهور
29 جانفي 2018
-
20:47مجلس الاعمال التونسي السوداني يقرر عقد اجتماعه المقبل بتونس
29 جانفي 2018
-
20:39اعتراض طائرة أمريكية اقتربت من الحدود الروسية فوق البحر الأسود
29 جانفي 2018