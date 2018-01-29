كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد

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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن رغبة الأخير، في ضم نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الفرنسي.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يسعى للتعاقد مع كريم بنزيما، الصيف المقبل، موضحةً أن اللاعب كان حلمًا للنادي الفرنسي، منذ عدة سنوات.
ويعاني بنزيما من انخفاض في المستوى، خلال الموسم الحالي، كما يتعرض للكثير من الانتقادات، عبر وسائل الإعلام، ومن النقاد في عالم الكرة الإسبانية.
ويمتلك اللاعب عقدًا مع ريال مدريد، حتى عام 2021، بشرط جزائي يصل إلى 250 مليون يورو، لكن حالته الحالية، قد تجعله أول الراحلين عن الفريق، الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن، عقد صفقة تبادلية بين الناديين، بحيث يحصل الفريق المدريدي على إدينسون كافاني، بينما ينتقل بنزيما إلى باريس.
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن رغبة الأخير، في ضم نيمار دا سيلفا، نجم الفريق الفرنسي.
وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يسعى للتعاقد مع كريم بنزيما، الصيف المقبل، موضحةً أن اللاعب كان حلمًا للنادي الفرنسي، منذ عدة سنوات.
ويعاني بنزيما من انخفاض في المستوى، خلال الموسم الحالي، كما يتعرض للكثير من الانتقادات، عبر وسائل الإعلام، ومن النقاد في عالم الكرة الإسبانية.
ويمتلك اللاعب عقدًا مع ريال مدريد، حتى عام 2021، بشرط جزائي يصل إلى 250 مليون يورو، لكن حالته الحالية، قد تجعله أول الراحلين عن الفريق، الصيف المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن، عقد صفقة تبادلية بين الناديين، بحيث يحصل الفريق المدريدي على إدينسون كافاني، بينما ينتقل بنزيما إلى باريس.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-