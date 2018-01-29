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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
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المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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الأولى
احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018 | 19:27

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه أمكن يوم 27 جانفي 2018 لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية اثر مداهمة منزل بعد إستشارة النيابة العمومية بالمنستير ضبط 06 عناصر من عصابة مختصة في السرقات والإعتداء على الأملاك الخاصة إثنان منهم مورطان في قضية سطو على منزل بإستعمال مسدس وأسلحة بيضاء.

هذا وبتفتيش المنزل المذكور أمكن حجز صفيحة من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" و144 قرصا مخدّرا ومبلغ مالي قدره 2490 دينارا، كما تمّ حجز سيارتين واحدة محل سرقة من جهة قصر هلال والثانية يتم استعمالها في عمليات السرقة ودراجة نارية تمّ الإستيلاء عليها.

وبمزيد التحري مع أفراد العصابة اعترفوا  أنهم مورطون أيضا في قضية سرقة سيارة من جهة قصر هلال والتفريط فيها بالبيع وقضية إحتجاز شخص بإحدى الضيعات الفلاحية بجهة المنستير الذي أمكن العثور على جواز سفره بمحل سكنى أحد الجناة.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم جميعا وعددهم 06 أشخاص والأبحاث متواصلة.  

 

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الأولى
احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018 | 19:27

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه أمكن يوم 27 جانفي 2018 لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية اثر مداهمة منزل بعد إستشارة النيابة العمومية بالمنستير ضبط 06 عناصر من عصابة مختصة في السرقات والإعتداء على الأملاك الخاصة إثنان منهم مورطان في قضية سطو على منزل بإستعمال مسدس وأسلحة بيضاء.

هذا وبتفتيش المنزل المذكور أمكن حجز صفيحة من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" و144 قرصا مخدّرا ومبلغ مالي قدره 2490 دينارا، كما تمّ حجز سيارتين واحدة محل سرقة من جهة قصر هلال والثانية يتم استعمالها في عمليات السرقة ودراجة نارية تمّ الإستيلاء عليها.

وبمزيد التحري مع أفراد العصابة اعترفوا  أنهم مورطون أيضا في قضية سرقة سيارة من جهة قصر هلال والتفريط فيها بالبيع وقضية إحتجاز شخص بإحدى الضيعات الفلاحية بجهة المنستير الذي أمكن العثور على جواز سفره بمحل سكنى أحد الجناة.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم جميعا وعددهم 06 أشخاص والأبحاث متواصلة.  

 

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29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
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الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
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كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
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جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
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