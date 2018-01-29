احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه أمكن يوم 27 جانفي 2018 لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية اثر مداهمة منزل بعد إستشارة النيابة العمومية بالمنستير ضبط 06 عناصر من عصابة مختصة في السرقات والإعتداء على الأملاك الخاصة إثنان منهم مورطان في قضية سطو على منزل بإستعمال مسدس وأسلحة بيضاء.

هذا وبتفتيش المنزل المذكور أمكن حجز صفيحة من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" و144 قرصا مخدّرا ومبلغ مالي قدره 2490 دينارا، كما تمّ حجز سيارتين واحدة محل سرقة من جهة قصر هلال والثانية يتم استعمالها في عمليات السرقة ودراجة نارية تمّ الإستيلاء عليها.

وبمزيد التحري مع أفراد العصابة اعترفوا أنهم مورطون أيضا في قضية سرقة سيارة من جهة قصر هلال والتفريط فيها بالبيع وقضية إحتجاز شخص بإحدى الضيعات الفلاحية بجهة المنستير الذي أمكن العثور على جواز سفره بمحل سكنى أحد الجناة.

وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم جميعا وعددهم 06 أشخاص والأبحاث متواصلة.