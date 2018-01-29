احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال

-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه أمكن يوم 27 جانفي 2018 لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية اثر مداهمة منزل بعد إستشارة النيابة العمومية بالمنستير ضبط 06 عناصر من عصابة مختصة في السرقات والإعتداء على الأملاك الخاصة إثنان منهم مورطان في قضية سطو على منزل بإستعمال مسدس وأسلحة بيضاء.
هذا وبتفتيش المنزل المذكور أمكن حجز صفيحة من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" و144 قرصا مخدّرا ومبلغ مالي قدره 2490 دينارا، كما تمّ حجز سيارتين واحدة محل سرقة من جهة قصر هلال والثانية يتم استعمالها في عمليات السرقة ودراجة نارية تمّ الإستيلاء عليها.
وبمزيد التحري مع أفراد العصابة اعترفوا أنهم مورطون أيضا في قضية سرقة سيارة من جهة قصر هلال والتفريط فيها بالبيع وقضية إحتجاز شخص بإحدى الضيعات الفلاحية بجهة المنستير الذي أمكن العثور على جواز سفره بمحل سكنى أحد الجناة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم جميعا وعددهم 06 أشخاص والأبحاث متواصلة.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه أمكن يوم 27 جانفي 2018 لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية اثر مداهمة منزل بعد إستشارة النيابة العمومية بالمنستير ضبط 06 عناصر من عصابة مختصة في السرقات والإعتداء على الأملاك الخاصة إثنان منهم مورطان في قضية سطو على منزل بإستعمال مسدس وأسلحة بيضاء.
هذا وبتفتيش المنزل المذكور أمكن حجز صفيحة من مخدّر القنب الهندي "الزطلة" و144 قرصا مخدّرا ومبلغ مالي قدره 2490 دينارا، كما تمّ حجز سيارتين واحدة محل سرقة من جهة قصر هلال والثانية يتم استعمالها في عمليات السرقة ودراجة نارية تمّ الإستيلاء عليها.
وبمزيد التحري مع أفراد العصابة اعترفوا أنهم مورطون أيضا في قضية سرقة سيارة من جهة قصر هلال والتفريط فيها بالبيع وقضية إحتجاز شخص بإحدى الضيعات الفلاحية بجهة المنستير الذي أمكن العثور على جواز سفره بمحل سكنى أحد الجناة.
وبالتنسيق مع النيابة العمومية، تمّ الاحتفاظ بالمظنون فيهم جميعا وعددهم 06 أشخاص والأبحاث متواصلة.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-