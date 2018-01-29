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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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10 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
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المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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الأولى
10 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018 | 18:56

قتل 10 أشخاص على الأقل جراء مشاجرة بين أعضاء عصابتين متصارعتين داخل سجن في البرازيل، حسبما أفادت قناة "غلوبو" التلفزيونية، اليوم الاثنين.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في ولاية سيارا شمال شرق البرازيل، مضيفة أن الوضع في السجن تحت السيطرة الآن، دون أن توضح ما إذا كان المتشاجرون استخدموا أسلحة أم لا.

وشهدت مدينة فورتاليزا، عاصمة الولاية نفسها، السبت الماضي، حادثا يدل على تفاقم احتراب العصابات الإجرامية المحلية، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على مشاركين في حفل راقص في المدينة، أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وبحسب محققين فإن الاعتداء جاء على خلفية النزاع بين عصابات متنافسة لمافيا المخدرات.

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الأولى
10 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018 | 18:56

قتل 10 أشخاص على الأقل جراء مشاجرة بين أعضاء عصابتين متصارعتين داخل سجن في البرازيل، حسبما أفادت قناة "غلوبو" التلفزيونية، اليوم الاثنين.

وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع في ولاية سيارا شمال شرق البرازيل، مضيفة أن الوضع في السجن تحت السيطرة الآن، دون أن توضح ما إذا كان المتشاجرون استخدموا أسلحة أم لا.

وشهدت مدينة فورتاليزا، عاصمة الولاية نفسها، السبت الماضي، حادثا يدل على تفاقم احتراب العصابات الإجرامية المحلية، حيث أطلق مسلحون مجهولون النار على مشاركين في حفل راقص في المدينة، أسفر عن مقتل 14 شخصا.

وبحسب محققين فإن الاعتداء جاء على خلفية النزاع بين عصابات متنافسة لمافيا المخدرات.

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الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
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الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
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كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
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