احداث منحة لفائدة قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب و القطب القضائي الاقتصادي و المالي

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تونس - الشروق اون لاين :
صدر، اليوم في العدد الأخير من الرائد الرسمي الأمر الحكومي عدد 73 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
و تسمى هذه المنحة " بمنحة الاعباء الخاصة، و تقدر بـ 300دينار
الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي المباشرين بصفة فعلية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، منحة خصوصية تسمى "منحة الأعباء الخاصة".
الفصل 2 ـ يضبط المقدار الشهري لمنحة الأعباء الخاصة بثلاثمائة (300) دينارا.
الفصل 3 ـ تصرف منحة الأعباء الخاصة شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ تضبط قائمة المنتفعين بمنحة الأعباء الخاصة بمقتضى قرار من وزير العدل بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين منحة الأعباء الخاصة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأية منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 6 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول جانفي 2018.
الفصل 7 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2018.
تونس - الشروق اون لاين :
صدر، اليوم في العدد الأخير من الرائد الرسمي الأمر الحكومي عدد 73 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
و تسمى هذه المنحة " بمنحة الاعباء الخاصة، و تقدر بـ 300دينار
الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي المباشرين بصفة فعلية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، منحة خصوصية تسمى "منحة الأعباء الخاصة".
الفصل 2 ـ يضبط المقدار الشهري لمنحة الأعباء الخاصة بثلاثمائة (300) دينارا.
الفصل 3 ـ تصرف منحة الأعباء الخاصة شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ تضبط قائمة المنتفعين بمنحة الأعباء الخاصة بمقتضى قرار من وزير العدل بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء.
الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين منحة الأعباء الخاصة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأية منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.
الفصل 6 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول جانفي 2018.
الفصل 7 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جانفي 2018.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-