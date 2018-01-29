احداث منحة لفائدة قضاة القطب القضائي لمكافحة الارهاب و القطب القضائي الاقتصادي و المالي

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تونس - الشروق اون لاين :

صدر، اليوم في العدد الأخير من الرائد الرسمي الأمر الحكومي عدد 73 لسنة 2018 مؤرخ في 23 جانفي 2018 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة القضاة المباشرين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي.

و تسمى هذه المنحة " بمنحة الاعباء الخاصة، و تقدر بـ 300دينار

الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة القضاة من الصنف العدلي المباشرين بصفة فعلية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، منحة خصوصية تسمى "منحة الأعباء الخاصة".

الفصل 2 ـ يضبط المقدار الشهري لمنحة الأعباء الخاصة بثلاثمائة (300) دينارا.

الفصل 3 ـ تصرف منحة الأعباء الخاصة شهريا وتخضع للضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ تضبط قائمة المنتفعين بمنحة الأعباء الخاصة بمقتضى قرار من وزير العدل بناء على رأي المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 5 ـ لا يمكن الجمع بين منحة الأعباء الخاصة المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي وأية منحة أخرى مماثلة تغطي نفس الأعباء.

الفصل 6 ـ يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول جانفي 2018.

الفصل 7 ـ وزير العدل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جانفي 2018.