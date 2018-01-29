جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية ‎

-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-
تونس - الشروق اون لاين :
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا قال فيه انه وبعد إعلان عقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يومي 24 و 25 فيفري 2018 وفتح باب الاعتراض على سجل المنخرطين لتمكين القضاة المنخرطين بالجمعية بعنوان سنة 2017 وغير المرسّمين بالسجل من إدراج أسمائهم وعلى إثر ما تبيّن من الاعتراضات المقدّمة من أن عددا من القضاة قد اقتنوا انخراطاتهم بعد تاريخ 15 جويلية 2017 لعدم التزام أمين المال المساعد بذلك التاريخ كحد أقصى أقرّه المجلس الوطني لجمعية القضاة لبيع الانخراطات ورفضه الإدلاء بقائمات المنخرطين التي بحوزته وإجراء الحساب بخصوصها رغم دعوته لذلك في عدّة مناسبات وبكافة الطرق المتاحة .
ونظرا لما ترتّب عن ذلك من وضعية عدم مساواة بين القضاة الذين مكّنوا من انخراطاتهم بعد 15 جويلية 2017 في عملية ميز واضحة ومؤسفة ومقصودة من أمين المال المساعد لفائدة عدد من القضاة على حساب باقي القضاة دون إعلام المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني ودون علم عموم القضاة.
وحفاظا على مبدأ المساواة بين جميع القضاة في الحصول على انخراطاتهم بعنوان سنة 2017 وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة الادارية
فانه قرّر بصفة استثنائية إعادة فتح باب بيع الانخراطات لمن لم يتمكن من اقتناء انخراطه بداية من يوم 30-01- 2018 إلى غاية يوم 23- 02- 2018 بدخول الغاية .
كما أنه يمكن اقتناء الاشتراكات بمقر الجمعية وبمقر المجلس القطاعي بالمحكمة الادارية وبمقر المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات أو بالاتصال بالسيدات والسادة أنس الحمادي، عبد الستار الخليفي ، بسمة حمادة ، كريم بوليلة ومحمد باللطيف.
و ذكّر المكتب التنفيذي ان باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمدة النيابية المقبلة قد فتح منذ يوم الجمعة 26 جانفي 2018 ويمتد إلى غاية يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدخول الغاية .
تونس - الشروق اون لاين :
أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم بيانا قال فيه انه وبعد إعلان عقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يومي 24 و 25 فيفري 2018 وفتح باب الاعتراض على سجل المنخرطين لتمكين القضاة المنخرطين بالجمعية بعنوان سنة 2017 وغير المرسّمين بالسجل من إدراج أسمائهم وعلى إثر ما تبيّن من الاعتراضات المقدّمة من أن عددا من القضاة قد اقتنوا انخراطاتهم بعد تاريخ 15 جويلية 2017 لعدم التزام أمين المال المساعد بذلك التاريخ كحد أقصى أقرّه المجلس الوطني لجمعية القضاة لبيع الانخراطات ورفضه الإدلاء بقائمات المنخرطين التي بحوزته وإجراء الحساب بخصوصها رغم دعوته لذلك في عدّة مناسبات وبكافة الطرق المتاحة .
ونظرا لما ترتّب عن ذلك من وضعية عدم مساواة بين القضاة الذين مكّنوا من انخراطاتهم بعد 15 جويلية 2017 في عملية ميز واضحة ومؤسفة ومقصودة من أمين المال المساعد لفائدة عدد من القضاة على حساب باقي القضاة دون إعلام المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني ودون علم عموم القضاة.
وحفاظا على مبدأ المساواة بين جميع القضاة في الحصول على انخراطاتهم بعنوان سنة 2017 وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة الادارية
فانه قرّر بصفة استثنائية إعادة فتح باب بيع الانخراطات لمن لم يتمكن من اقتناء انخراطه بداية من يوم 30-01- 2018 إلى غاية يوم 23- 02- 2018 بدخول الغاية .
كما أنه يمكن اقتناء الاشتراكات بمقر الجمعية وبمقر المجلس القطاعي بالمحكمة الادارية وبمقر المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات أو بالاتصال بالسيدات والسادة أنس الحمادي، عبد الستار الخليفي ، بسمة حمادة ، كريم بوليلة ومحمد باللطيف.
و ذكّر المكتب التنفيذي ان باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمدة النيابية المقبلة قد فتح منذ يوم الجمعة 26 جانفي 2018 ويمتد إلى غاية يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدخول الغاية .
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-