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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية ‎
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الأولى
جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية ‎
29 جانفي 2018 | 18:34

تونس -  الشروق  اون لاين :

أصدر  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم  بيانا قال فيه  انه وبعد إعلان عقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يومي 24 و 25 فيفري 2018 وفتح باب الاعتراض على سجل المنخرطين لتمكين القضاة المنخرطين بالجمعية بعنوان سنة 2017 وغير المرسّمين بالسجل من إدراج أسمائهم وعلى إثر ما تبيّن من الاعتراضات المقدّمة من أن عددا من القضاة قد اقتنوا انخراطاتهم بعد تاريخ 15 جويلية 2017 لعدم التزام أمين المال المساعد بذلك التاريخ كحد أقصى أقرّه المجلس الوطني لجمعية القضاة لبيع الانخراطات ورفضه الإدلاء بقائمات المنخرطين التي بحوزته وإجراء الحساب بخصوصها رغم دعوته لذلك في عدّة مناسبات وبكافة الطرق المتاحة .

ونظرا لما ترتّب عن ذلك من وضعية عدم مساواة بين القضاة الذين مكّنوا من انخراطاتهم بعد 15 جويلية 2017 في عملية ميز واضحة ومؤسفة ومقصودة من أمين المال المساعد لفائدة عدد من القضاة على حساب باقي القضاة دون إعلام المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني ودون علم عموم القضاة.

وحفاظا على مبدأ المساواة بين جميع القضاة في الحصول على انخراطاتهم بعنوان سنة 2017 وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة الادارية

فانه قرّر بصفة استثنائية إعادة فتح باب بيع الانخراطات لمن لم يتمكن من اقتناء انخراطه بداية من يوم 30-01- 2018 إلى غاية يوم 23- 02- 2018 بدخول الغاية .

كما  أنه يمكن اقتناء الاشتراكات بمقر الجمعية وبمقر المجلس القطاعي بالمحكمة الادارية وبمقر المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات أو بالاتصال بالسيدات والسادة أنس الحمادي، عبد الستار الخليفي ، بسمة حمادة ، كريم بوليلة ومحمد باللطيف.

و ذكّر  المكتب  التنفيذي  ان باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمدة النيابية المقبلة قد فتح منذ يوم الجمعة 26 جانفي 2018 ويمتد إلى غاية يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدخول الغاية .

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الأولى
جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية ‎
29 جانفي 2018 | 18:34

تونس -  الشروق  اون لاين :

أصدر  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم  بيانا قال فيه  انه وبعد إعلان عقد المؤتمر الثالث عشر للجمعية يومي 24 و 25 فيفري 2018 وفتح باب الاعتراض على سجل المنخرطين لتمكين القضاة المنخرطين بالجمعية بعنوان سنة 2017 وغير المرسّمين بالسجل من إدراج أسمائهم وعلى إثر ما تبيّن من الاعتراضات المقدّمة من أن عددا من القضاة قد اقتنوا انخراطاتهم بعد تاريخ 15 جويلية 2017 لعدم التزام أمين المال المساعد بذلك التاريخ كحد أقصى أقرّه المجلس الوطني لجمعية القضاة لبيع الانخراطات ورفضه الإدلاء بقائمات المنخرطين التي بحوزته وإجراء الحساب بخصوصها رغم دعوته لذلك في عدّة مناسبات وبكافة الطرق المتاحة .

ونظرا لما ترتّب عن ذلك من وضعية عدم مساواة بين القضاة الذين مكّنوا من انخراطاتهم بعد 15 جويلية 2017 في عملية ميز واضحة ومؤسفة ومقصودة من أمين المال المساعد لفائدة عدد من القضاة على حساب باقي القضاة دون إعلام المكتب التنفيذي أو المجلس الوطني ودون علم عموم القضاة.

وحفاظا على مبدأ المساواة بين جميع القضاة في الحصول على انخراطاتهم بعنوان سنة 2017 وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة الادارية

فانه قرّر بصفة استثنائية إعادة فتح باب بيع الانخراطات لمن لم يتمكن من اقتناء انخراطه بداية من يوم 30-01- 2018 إلى غاية يوم 23- 02- 2018 بدخول الغاية .

كما  أنه يمكن اقتناء الاشتراكات بمقر الجمعية وبمقر المجلس القطاعي بالمحكمة الادارية وبمقر المجلس القطاعي بمحكمة المحاسبات أو بالاتصال بالسيدات والسادة أنس الحمادي، عبد الستار الخليفي ، بسمة حمادة ، كريم بوليلة ومحمد باللطيف.

و ذكّر  المكتب  التنفيذي  ان باب الترشح لعضوية المكتب التنفيذي للمدة النيابية المقبلة قد فتح منذ يوم الجمعة 26 جانفي 2018 ويمتد إلى غاية يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بدخول الغاية .

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الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
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الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
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كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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