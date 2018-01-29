الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الاثنين 29 جانفي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق في الذكرى السابعة للثورة: معاناة تتعمّق ... ووعود لـم تتحقّق
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
الأولى
حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018 | 18:17

في أول رد رسمي من حزب الله اللبناني على مقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي " 2018 خيار اللبنانيين" وصف محمد رعد النائب عن الحزب، المقال بـ"هراء واستفزاز لا يصدر إلا عن جبان".

وفي اتصال هاتفي مع مدونة "الحوار المتمدن" التي كانت قد نشرت مقال مانليس سابقا، قال رعد: "على إسرائيل أن لا تتغابى وتورط نفسها في حرب ستكون مدمرة لها"، مشددا على أن "حزب الله بات اليوم أقوى ولديه ما يدمر به الجيش الإسرائيلي".

واعتبر رعد الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الشورى فيه، أن "إسرائيل اليوم أصبحت معزولة دوليا وإقليميا وما يصدر منها من فرقعات إعلامية هي للتغطية على عجزها وتريد أن تظهر نفسها قوية".

وتابع قائلا: "سلطة الكيان الصهيوني مهما حاولت لن تقدر على إقناع الشعوب العربية الإسلامية بالتنازل عن فكرة مقاومة الاحتلال الصهيوني".

وهدد رعد إسرائيل بأنه "سيأتي اليوم الذي يرفع فيه علم حزب الله فوق القدس الشريف وسيسترد الفلسطينيون أرضهم المحتلة".

وجاء هذا الرد من "حزب الله" على مقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المعنون بـ "2018 - خيار اللبنانيين"، الذي خاطب فيه اللبنانيين باللغة العربية، ولاقى المقال انتشارا وتغطية واسعة في الإعلام العربي والإسرائيلي.

وهاجم مانليس في مقاله "حزب الله"، واصفا إياه بـ"ذراع إيران المنفذة" واتهم السلطات اللبنانية ودولا أخرى بتجاهل تحويل لبنان إلى مصنع للصواريخ الإيرانية.

وكالات
تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
المزيد >>
كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018 | 18:17

في أول رد رسمي من حزب الله اللبناني على مقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي " 2018 خيار اللبنانيين" وصف محمد رعد النائب عن الحزب، المقال بـ"هراء واستفزاز لا يصدر إلا عن جبان".

وفي اتصال هاتفي مع مدونة "الحوار المتمدن" التي كانت قد نشرت مقال مانليس سابقا، قال رعد: "على إسرائيل أن لا تتغابى وتورط نفسها في حرب ستكون مدمرة لها"، مشددا على أن "حزب الله بات اليوم أقوى ولديه ما يدمر به الجيش الإسرائيلي".

واعتبر رعد الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الشورى فيه، أن "إسرائيل اليوم أصبحت معزولة دوليا وإقليميا وما يصدر منها من فرقعات إعلامية هي للتغطية على عجزها وتريد أن تظهر نفسها قوية".

وتابع قائلا: "سلطة الكيان الصهيوني مهما حاولت لن تقدر على إقناع الشعوب العربية الإسلامية بالتنازل عن فكرة مقاومة الاحتلال الصهيوني".

وهدد رعد إسرائيل بأنه "سيأتي اليوم الذي يرفع فيه علم حزب الله فوق القدس الشريف وسيسترد الفلسطينيون أرضهم المحتلة".

وجاء هذا الرد من "حزب الله" على مقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المعنون بـ "2018 - خيار اللبنانيين"، الذي خاطب فيه اللبنانيين باللغة العربية، ولاقى المقال انتشارا وتغطية واسعة في الإعلام العربي والإسرائيلي.

وهاجم مانليس في مقاله "حزب الله"، واصفا إياه بـ"ذراع إيران المنفذة" واتهم السلطات اللبنانية ودولا أخرى بتجاهل تحويل لبنان إلى مصنع للصواريخ الإيرانية.

وكالات
تقرؤون أيضا
استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
المزيد >>
الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
المزيد >>
كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم الاحد 28 جانفي 2018 جريدة الشروق ليوم الاثنين 29 جانفي 2018 الرابطة 1- الدفعة الثانية من الجولة 16: النتائج والترتيب في اللحظات الأخيرة.. ظهور مرشح غير متوقع لمنافسة السيسي... تونس تهزم مصر وتتوج ببطولة افريقيا لكرة اليد أعوان ديوان التجارة يوقفون توزيع السكر والقهوة والارز وثائقي "قلعة الزيتونة": غوص في الذاكرة... واحتفاء بالشجرة... عارضة أزياء تونسية لا تعرف تاريخ استقلال تونس ولا عدد...
﻿