حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي

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في أول رد رسمي من حزب الله اللبناني على مقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي " 2018 خيار اللبنانيين" وصف محمد رعد النائب عن الحزب، المقال بـ"هراء واستفزاز لا يصدر إلا عن جبان".
وفي اتصال هاتفي مع مدونة "الحوار المتمدن" التي كانت قد نشرت مقال مانليس سابقا، قال رعد: "على إسرائيل أن لا تتغابى وتورط نفسها في حرب ستكون مدمرة لها"، مشددا على أن "حزب الله بات اليوم أقوى ولديه ما يدمر به الجيش الإسرائيلي".
واعتبر رعد الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الشورى فيه، أن "إسرائيل اليوم أصبحت معزولة دوليا وإقليميا وما يصدر منها من فرقعات إعلامية هي للتغطية على عجزها وتريد أن تظهر نفسها قوية".
وتابع قائلا: "سلطة الكيان الصهيوني مهما حاولت لن تقدر على إقناع الشعوب العربية الإسلامية بالتنازل عن فكرة مقاومة الاحتلال الصهيوني".
وهدد رعد إسرائيل بأنه "سيأتي اليوم الذي يرفع فيه علم حزب الله فوق القدس الشريف وسيسترد الفلسطينيون أرضهم المحتلة".
وجاء هذا الرد من "حزب الله" على مقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المعنون بـ "2018 - خيار اللبنانيين"، الذي خاطب فيه اللبنانيين باللغة العربية، ولاقى المقال انتشارا وتغطية واسعة في الإعلام العربي والإسرائيلي.
وهاجم مانليس في مقاله "حزب الله"، واصفا إياه بـ"ذراع إيران المنفذة" واتهم السلطات اللبنانية ودولا أخرى بتجاهل تحويل لبنان إلى مصنع للصواريخ الإيرانية.
في أول رد رسمي من حزب الله اللبناني على مقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي " 2018 خيار اللبنانيين" وصف محمد رعد النائب عن الحزب، المقال بـ"هراء واستفزاز لا يصدر إلا عن جبان".
وفي اتصال هاتفي مع مدونة "الحوار المتمدن" التي كانت قد نشرت مقال مانليس سابقا، قال رعد: "على إسرائيل أن لا تتغابى وتورط نفسها في حرب ستكون مدمرة لها"، مشددا على أن "حزب الله بات اليوم أقوى ولديه ما يدمر به الجيش الإسرائيلي".
واعتبر رعد الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب السياسي للحزب وعضو مجلس الشورى فيه، أن "إسرائيل اليوم أصبحت معزولة دوليا وإقليميا وما يصدر منها من فرقعات إعلامية هي للتغطية على عجزها وتريد أن تظهر نفسها قوية".
وتابع قائلا: "سلطة الكيان الصهيوني مهما حاولت لن تقدر على إقناع الشعوب العربية الإسلامية بالتنازل عن فكرة مقاومة الاحتلال الصهيوني".
وهدد رعد إسرائيل بأنه "سيأتي اليوم الذي يرفع فيه علم حزب الله فوق القدس الشريف وسيسترد الفلسطينيون أرضهم المحتلة".
وجاء هذا الرد من "حزب الله" على مقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي المعنون بـ "2018 - خيار اللبنانيين"، الذي خاطب فيه اللبنانيين باللغة العربية، ولاقى المقال انتشارا وتغطية واسعة في الإعلام العربي والإسرائيلي.
وهاجم مانليس في مقاله "حزب الله"، واصفا إياه بـ"ذراع إيران المنفذة" واتهم السلطات اللبنانية ودولا أخرى بتجاهل تحويل لبنان إلى مصنع للصواريخ الإيرانية.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-