بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد

بعد تتويجه يوم السبت الماضي ببطولة افريقيا للمرة العاشرة في تاريخه . اكرم اليوم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المنتخب الوطني لكرة اليد

الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت... المزيد >>