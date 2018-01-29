تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

انتشلت، اليوم الاثنين وحدات النجدة والانقاذ التابعة للحماية المدنية بتطاوين جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بعد ان سقطت في ماجل بالقرب من منزلها بمنطقة قصر بني يخزر من معتمدية تطاوين الشمالية، وفق ما اكده مصدر مسؤول بالحماية المدنية ل"الشروق اونلاين".

وحسب ذات المصدر، فانه بعد تلقيها لنداء استغاثة من طرف عائلة الهالكة في حدود الساعة العاشرة والنصف، قامت وحدات النجدة والانقاذ التابعة للحماية المدنية بتسخير الامكانيات اللازمة من اجل انقاذ الضحية غير انها وجدتها جثة هامدة.

وفي هذا السياق، اوضح مصدرنا ان العائلة استغرقت وقتا في البحث الضحية وتفطنت الى سقوطها في الماجل بفضل فردة حذائها التي كانت ملقاة عليه، مرجحا سقوط الضحية بسبب جاذبية دلو الماء. وقد قام اعوان الحماية بتسليم الجثة الى اعوان الحرس الوطني.