تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل‎

-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
انتشلت، اليوم الاثنين وحدات النجدة والانقاذ التابعة للحماية المدنية بتطاوين جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بعد ان سقطت في ماجل بالقرب من منزلها بمنطقة قصر بني يخزر من معتمدية تطاوين الشمالية، وفق ما اكده مصدر مسؤول بالحماية المدنية ل"الشروق اونلاين".
وحسب ذات المصدر، فانه بعد تلقيها لنداء استغاثة من طرف عائلة الهالكة في حدود الساعة العاشرة والنصف، قامت وحدات النجدة والانقاذ التابعة للحماية المدنية بتسخير الامكانيات اللازمة من اجل انقاذ الضحية غير انها وجدتها جثة هامدة.
وفي هذا السياق، اوضح مصدرنا ان العائلة استغرقت وقتا في البحث الضحية وتفطنت الى سقوطها في الماجل بفضل فردة حذائها التي كانت ملقاة عليه، مرجحا سقوط الضحية بسبب جاذبية دلو الماء. وقد قام اعوان الحماية بتسليم الجثة الى اعوان الحرس الوطني.
تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:
انتشلت، اليوم الاثنين وحدات النجدة والانقاذ التابعة للحماية المدنية بتطاوين جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات بعد ان سقطت في ماجل بالقرب من منزلها بمنطقة قصر بني يخزر من معتمدية تطاوين الشمالية، وفق ما اكده مصدر مسؤول بالحماية المدنية ل"الشروق اونلاين".
وحسب ذات المصدر، فانه بعد تلقيها لنداء استغاثة من طرف عائلة الهالكة في حدود الساعة العاشرة والنصف، قامت وحدات النجدة والانقاذ التابعة للحماية المدنية بتسخير الامكانيات اللازمة من اجل انقاذ الضحية غير انها وجدتها جثة هامدة.
وفي هذا السياق، اوضح مصدرنا ان العائلة استغرقت وقتا في البحث الضحية وتفطنت الى سقوطها في الماجل بفضل فردة حذائها التي كانت ملقاة عليه، مرجحا سقوط الضحية بسبب جاذبية دلو الماء. وقد قام اعوان الحماية بتسليم الجثة الى اعوان الحرس الوطني.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-