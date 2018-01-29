العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية

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اعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت "قياسية" اذ بلغت 1200 مليون دينار.
واضاف خلال لقاء جمعه، الاثنين، بوفد يضم 12 عضوا من مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية يؤدون حالياً زيارة عمل إلى تونس، ان استثمارات البنك بلغت على امتداد 40 سنة حوالي 7ر8 مليار دولار شملت عديد القطاعات ذات الاولوية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وكان الاجتماع مناسبة خصصت لاستعراض التعاون القائم بين تونس والبنك وآفاقه في الفترة القادمة.
وقدم الوزير للوفد عرضا حول تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس والبرامج التنموية المزمع تنفيذها في إطار رؤية إستراتيجية مستقبلية ترتكز بالخصوص على مزيد دفع الاستثمار الخاص والعمل على التقليص من الفوارق بين الجهات بما يساعد على الرفع في نسق النمو وخلق المزيد من فرص العمل خاصة لفائدة الشباب.
كما استعرض في هذا السياق جملة الإصلاحات التي انطلقت في تونس على غرار الإطار القانوني الجديد للاستثمار والإجراءات المصاحبة التي هي بصدد الإعداد والرامية إلى تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية ووضع الآليات الكفيلة بتحفيز المبادرة الخاصة وبعث المشاريع.
ومن جانبه بين رئيس وفد البنك الافريقي للتنمية، موسى دوسو، أن هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور وتبادل الآراء مع الجانب التونسي حول البرامج المستقبلية وأولويات التنمية بالبلاد بالإضافة إلى سبل مزيد تعزيز التعاون المالي القائم.
واكد استعدادا مؤسسته لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في مسارها التنموي وتقديم الخبرة والمساندة الضرورية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة، وفق ذات البلاغ.
اعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت "قياسية" اذ بلغت 1200 مليون دينار.
واضاف خلال لقاء جمعه، الاثنين، بوفد يضم 12 عضوا من مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية يؤدون حالياً زيارة عمل إلى تونس، ان استثمارات البنك بلغت على امتداد 40 سنة حوالي 7ر8 مليار دولار شملت عديد القطاعات ذات الاولوية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وكان الاجتماع مناسبة خصصت لاستعراض التعاون القائم بين تونس والبنك وآفاقه في الفترة القادمة.
وقدم الوزير للوفد عرضا حول تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس والبرامج التنموية المزمع تنفيذها في إطار رؤية إستراتيجية مستقبلية ترتكز بالخصوص على مزيد دفع الاستثمار الخاص والعمل على التقليص من الفوارق بين الجهات بما يساعد على الرفع في نسق النمو وخلق المزيد من فرص العمل خاصة لفائدة الشباب.
كما استعرض في هذا السياق جملة الإصلاحات التي انطلقت في تونس على غرار الإطار القانوني الجديد للاستثمار والإجراءات المصاحبة التي هي بصدد الإعداد والرامية إلى تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية ووضع الآليات الكفيلة بتحفيز المبادرة الخاصة وبعث المشاريع.
ومن جانبه بين رئيس وفد البنك الافريقي للتنمية، موسى دوسو، أن هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور وتبادل الآراء مع الجانب التونسي حول البرامج المستقبلية وأولويات التنمية بالبلاد بالإضافة إلى سبل مزيد تعزيز التعاون المالي القائم.
واكد استعدادا مؤسسته لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في مسارها التنموي وتقديم الخبرة والمساندة الضرورية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة، وفق ذات البلاغ.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-