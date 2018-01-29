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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
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الأولى
العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018 | 17:24

اعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت "قياسية" اذ بلغت 1200 مليون دينار.

واضاف خلال لقاء جمعه، الاثنين، بوفد يضم 12 عضوا من مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية يؤدون حالياً زيارة عمل إلى تونس، ان استثمارات البنك بلغت على امتداد 40 سنة حوالي 7ر8 مليار دولار شملت عديد القطاعات ذات الاولوية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وكان الاجتماع مناسبة خصصت لاستعراض التعاون القائم بين تونس والبنك وآفاقه في الفترة القادمة.

وقدم الوزير للوفد عرضا حول تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس والبرامج التنموية المزمع تنفيذها في إطار رؤية إستراتيجية مستقبلية ترتكز بالخصوص على مزيد دفع الاستثمار الخاص والعمل على التقليص من الفوارق بين الجهات بما يساعد على الرفع في نسق النمو وخلق المزيد من فرص العمل خاصة لفائدة الشباب.

كما استعرض في هذا السياق جملة الإصلاحات التي انطلقت في تونس على غرار الإطار القانوني الجديد للاستثمار والإجراءات المصاحبة التي هي بصدد الإعداد والرامية إلى تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية ووضع الآليات الكفيلة بتحفيز المبادرة الخاصة وبعث المشاريع.

   ومن جانبه بين رئيس وفد البنك الافريقي للتنمية، موسى دوسو، أن هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور وتبادل الآراء مع الجانب التونسي حول البرامج المستقبلية وأولويات التنمية بالبلاد بالإضافة إلى سبل مزيد تعزيز التعاون المالي القائم.

 واكد استعدادا مؤسسته لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في مسارها التنموي وتقديم الخبرة والمساندة الضرورية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة، وفق ذات البلاغ.

  

 

وات
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الأولى
العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018 | 17:24

اعتبر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ان استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت "قياسية" اذ بلغت 1200 مليون دينار.

واضاف خلال لقاء جمعه، الاثنين، بوفد يضم 12 عضوا من مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية يؤدون حالياً زيارة عمل إلى تونس، ان استثمارات البنك بلغت على امتداد 40 سنة حوالي 7ر8 مليار دولار شملت عديد القطاعات ذات الاولوية، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

وكان الاجتماع مناسبة خصصت لاستعراض التعاون القائم بين تونس والبنك وآفاقه في الفترة القادمة.

وقدم الوزير للوفد عرضا حول تطور الأوضاع الاقتصادية في تونس والبرامج التنموية المزمع تنفيذها في إطار رؤية إستراتيجية مستقبلية ترتكز بالخصوص على مزيد دفع الاستثمار الخاص والعمل على التقليص من الفوارق بين الجهات بما يساعد على الرفع في نسق النمو وخلق المزيد من فرص العمل خاصة لفائدة الشباب.

كما استعرض في هذا السياق جملة الإصلاحات التي انطلقت في تونس على غرار الإطار القانوني الجديد للاستثمار والإجراءات المصاحبة التي هي بصدد الإعداد والرامية إلى تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية ووضع الآليات الكفيلة بتحفيز المبادرة الخاصة وبعث المشاريع.

   ومن جانبه بين رئيس وفد البنك الافريقي للتنمية، موسى دوسو، أن هذه الزيارة تندرج في إطار التشاور وتبادل الآراء مع الجانب التونسي حول البرامج المستقبلية وأولويات التنمية بالبلاد بالإضافة إلى سبل مزيد تعزيز التعاون المالي القائم.

 واكد استعدادا مؤسسته لمواصلة دعم تونس ومرافقتها في مسارها التنموي وتقديم الخبرة والمساندة الضرورية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها المرجوة، وفق ذات البلاغ.

  

 

وات
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الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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