محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول

كشفت تقارير صحفية إنقليزية، اليوم الاثنين، عن تحقيق الدولي المصري، محمد صلاح، لرقم تاريخي مع ليفربول، لم يتحقق منذ 102 عام.

وجاء ذلك عبر الهدف، الذي سجله أمام وست بروميتش ألبيون، خلال خسارة فريقه (3-2)، السبت الماضي، بملعب "أنفيلد"، في دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنقليزي.

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن صلاح أصبح أسرع لاعب يسجل 25 هدفًا، في تاريخ ليفربول، منذ 102 عام، وذلك بعد 32 مباراة في كل المسابقات، هذا الموسم.

ويستعد صلاح لمهمة جديدة مع فريقه، غدا، حيث سيلاقي هيدرسفيلد تاون، ضمن منافسات الجولة الـ25، من الدوري الإنجليزي الممتاز.