مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض 3 منازل إلى السّرقة باستعمال الخلع بجهة مقرين ولاية بن عروس، تمكّنت اول امس 27 جانفي 2018 منطقة الأمن الوطني بمقرين بعد نصب كمين محكم من القبض على شخصين مورّطين في عمليّات السّرقة المذكورة، فيما لاذ ثالثهما بالفرار.

وبالتّحرّي معهما، اعترفا بما نسب اليهما، مصرّحين أنّهما يقومان صحبة المورّط الرّئيسي ببيع المسروق إلى شخص رابع الذي بعد استشارة النّيابة العموميّة تمّ القبض عليه بمنزله وحجز جزء من المسروق (05 أجهزة تلفاز مختلفة الأحجام و09 قوارير خمر من النّوع الفاخر).

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين الثّلاث وإدراج المورّط الرّئيسي بالتّفتيش من أجل "تكوين وفاق قصد التّسوّر والخلع والسّرقة من داخل محلاّت سكنيّة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم والأبحاث متواصلة.