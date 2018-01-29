مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن

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قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض 3 منازل إلى السّرقة باستعمال الخلع بجهة مقرين ولاية بن عروس، تمكّنت اول امس 27 جانفي 2018 منطقة الأمن الوطني بمقرين بعد نصب كمين محكم من القبض على شخصين مورّطين في عمليّات السّرقة المذكورة، فيما لاذ ثالثهما بالفرار.
وبالتّحرّي معهما، اعترفا بما نسب اليهما، مصرّحين أنّهما يقومان صحبة المورّط الرّئيسي ببيع المسروق إلى شخص رابع الذي بعد استشارة النّيابة العموميّة تمّ القبض عليه بمنزله وحجز جزء من المسروق (05 أجهزة تلفاز مختلفة الأحجام و09 قوارير خمر من النّوع الفاخر).
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين الثّلاث وإدراج المورّط الرّئيسي بالتّفتيش من أجل "تكوين وفاق قصد التّسوّر والخلع والسّرقة من داخل محلاّت سكنيّة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم والأبحاث متواصلة.
قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض 3 منازل إلى السّرقة باستعمال الخلع بجهة مقرين ولاية بن عروس، تمكّنت اول امس 27 جانفي 2018 منطقة الأمن الوطني بمقرين بعد نصب كمين محكم من القبض على شخصين مورّطين في عمليّات السّرقة المذكورة، فيما لاذ ثالثهما بالفرار.
وبالتّحرّي معهما، اعترفا بما نسب اليهما، مصرّحين أنّهما يقومان صحبة المورّط الرّئيسي ببيع المسروق إلى شخص رابع الذي بعد استشارة النّيابة العموميّة تمّ القبض عليه بمنزله وحجز جزء من المسروق (05 أجهزة تلفاز مختلفة الأحجام و09 قوارير خمر من النّوع الفاخر).
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين الثّلاث وإدراج المورّط الرّئيسي بالتّفتيش من أجل "تكوين وفاق قصد التّسوّر والخلع والسّرقة من داخل محلاّت سكنيّة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم والأبحاث متواصلة.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-