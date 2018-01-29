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يوم الاثنين 29 جانفي 2018
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مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
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خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
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الأولى
مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018 | 16:55

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض 3 منازل إلى السّرقة باستعمال الخلع بجهة مقرين ولاية بن عروس، تمكّنت اول امس 27 جانفي 2018 منطقة الأمن الوطني بمقرين بعد نصب كمين محكم من القبض على شخصين مورّطين في عمليّات السّرقة المذكورة، فيما لاذ ثالثهما بالفرار.

وبالتّحرّي معهما، اعترفا بما نسب اليهما، مصرّحين أنّهما يقومان صحبة المورّط الرّئيسي ببيع المسروق إلى شخص رابع الذي بعد استشارة النّيابة العموميّة تمّ القبض عليه بمنزله وحجز جزء من المسروق (05 أجهزة تلفاز مختلفة الأحجام و09 قوارير خمر من النّوع الفاخر).

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين الثّلاث وإدراج المورّط الرّئيسي بالتّفتيش من أجل "تكوين وفاق قصد التّسوّر والخلع والسّرقة من داخل محلاّت سكنيّة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم والأبحاث متواصلة.

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الأولى
مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018 | 16:55

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها منذ قليل على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرّض 3 منازل إلى السّرقة باستعمال الخلع بجهة مقرين ولاية بن عروس، تمكّنت اول امس 27 جانفي 2018 منطقة الأمن الوطني بمقرين بعد نصب كمين محكم من القبض على شخصين مورّطين في عمليّات السّرقة المذكورة، فيما لاذ ثالثهما بالفرار.

وبالتّحرّي معهما، اعترفا بما نسب اليهما، مصرّحين أنّهما يقومان صحبة المورّط الرّئيسي ببيع المسروق إلى شخص رابع الذي بعد استشارة النّيابة العموميّة تمّ القبض عليه بمنزله وحجز جزء من المسروق (05 أجهزة تلفاز مختلفة الأحجام و09 قوارير خمر من النّوع الفاخر).

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بالمعنيين الثّلاث وإدراج المورّط الرّئيسي بالتّفتيش من أجل "تكوين وفاق قصد التّسوّر والخلع والسّرقة من داخل محلاّت سكنيّة" واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم والأبحاث متواصلة.

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استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018 السّاعة 20:09
أعلن تسعة أعضاء في المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، استقالتهم بعد أن "ثبت لديهم، بما لا يدع مجالا للشك، أن...
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الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018 السّاعة 19:56
أعلن الأهلي القطري تعاقده رسميا مع المهاجم التونسي حمزة يونس لمدة موسم ونصف، ليكون بديلا للكولومبي نازاريت...
المزيد >>
الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018 السّاعة 19:43
وصل مساء اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد للمملكة المغربية في زيارة عمل يمثل خلالها تونس في مؤتمر "الازدهار...
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كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018 السّاعة 19:37
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الاثنين، عن استهداف باريس سان جيرمان، للاعب ريال مدريد، في ظل أنباء عن...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
مبادرة جريئة وبارقة أمل
المبادرة الّتي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بارقة أمل حقيقيّة في اتّجاه الاستجابة للحاجيات الوطنيّة العاجلة...
المزيد >>
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