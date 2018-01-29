الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل

مكتب القيروان- الشروق اون لاين – جمال الذهبي:

نجا اب و إبنه مساء اليوم الإثنين من موت محقق عندما شب حريق في محرك سيارة خاصة كانت تسير بأحد مسالك منطقة " الوهايبية" التابعة لمعتمدية الشبيكة، من وﻻية القيروان. وقد إحترقت السيارة بالكامل بعد وصول سيارة الإطفاء متأخرة ومحاولة أعوان الحماية المدنية، إخماد النيران. وحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن الحريق ناجم عن تماس في أسلاكها الكهربائية.