رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف

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أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي، ان محطات الرصد سجلت رجة ارضية على الساعة الثانية و29 دقيقة من ظهر اليوم الاثنين غرب مدينة وذرف (قابس) بلغت قوتها 3,7 درجة على سلم ريشتر.

واضاف المعهد ، في بلاغ له، ان مركز الرجة حدد عند 34,02 درجة خط عرض و 9,86 خط طول وذلك غرب مدينة وذرف (ولاية قابس).

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