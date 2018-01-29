إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال

تحدثت تقارير صحفية، عن تفاصيل الصفقة المنتظرة برحيل الغابوني أوباميانغ، مهاجم بوروسيا دورتموند إلى آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وقالت صحيفة بيلد "وفقًا لمعلوماتنا، سيتم الإعلان رسميًا عن انتقال أوباميانغ لآرسنال، اليوم الإثنين، مقابل 63 مليون يورو".

وأضافت الصحيفة "أوباميانغ سيكون الصفقة الأغلى في تاريخ الجانرز، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو بالإضافة إلى المكافآت".

وتابعت "من المرجح أن يكون بديل أوباميانغ، هو ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي، بعد أن فشل دورتموند في ضم المهاجم جيرو من آرسنال، إذ ترغب عائلة اللاعب الفرنسي، البقاء في إنقلترا".

وكالات