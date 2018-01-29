مسألة الحريات والتعامل الأمني مع الصحفيين تلقي بظلالها على جلسة إستماع لوزير الداخلية

-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-
ألقت مسألة الحريات والتعامل الأمني مع الصحفيين بظلالها، على جلسة الإستماع التي خصصتها اليوم الاثنين لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، لوزير الداخلية لطفي براهم .
فبخصوص التجاوزات الأخيرة لأعوان وزارة الداخلية تجاه الصحفيين، لاسيما ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، التي أثارت موجة من البيانات المنددة، صرح براهم أن الوزارة كانت دائما منفتحة على الحوار مع المنظمات الحقوقية والهياكل المهنية.
وأوضح أن الوزارة نظمت لقاءات شهرية مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومختلف ممثلي وسائل الإعلام، من أجل تطوير استراتيجية لمعالجة المواضيع الأمنية تمكن كلا الطرفين الأمني والصحفي من أداء مهامهما على أفضل وجه.
وقد طرح أعضاء اللجنة عددا من المسائل المتعلقة بالحريات، على غرار إعادة النظر في اجراء منع السفر الذي طال أكثر من 29 ألف شاب سنة 2017 ، يشتبه في اعتزامهم السفر إلى مناطق النزاع وفق احصائيات الوزارة، حيث أفاد براهم في هذا الصدد، بأن الوزارة كونت لجنة لدراسة الملفات ومراجعة الاجراءات غير المتماشية مع الدستور.
أما بخصوص اللجوء إلى استعمال القوة لتفريق التحركات الإحتجاجية، فلم ينف براهم لجوء أعوان الأمن للقوة، مؤكدا أن استعمالها كان وفق الأطر القانونية.
وصرح لدى تعرضه لمشكلة اسناد رخص بنادق الصيد، بأنه تم تكوين لجنة صلب الوزارة بالتعاون مع ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدراسة المطالب المقدمة في الغرض، مشيرا إلى أنها تلقت أكثر من 43 ألف مطلب، وأن الرخص يتم اسنادها وفق معايير مضبوطة.
يشار إلى أن دعوة وزير الداخلية من قبل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، كانت بغرض الاستماع إليه بخصوص ثلاثة مواضيع هي الوضع الأمني العام بالبلاد وملف الوثائق البيومترية واسناد رخص بنادق الصيد.
واستعرض براهم خلال الاجتماع عن نجاحات الوزارة طيلة السنة الماضية فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، على غرار تفكيك أكثر من 180 خلية ارهابية وأكثر من 40 شبكة تسفير شباب لمناطق النزاع، و6 شبكات ارهابية مسلحة، وأكثر من 120 خلية استقطاب.
يذكر أن آراء أعضاء اللجنة قد تباينت بخصوص سرية الجلسة من علنيتها، حيث رأى النائب العجمي الوريمي (حركة النهضة) أنه بإمكان اللجنة أن تكتفي بعلنية بيان وزير الداخلية لتستمر بعد ذلك سرية، فيما رأى عدد آخر أن مواضيع الجلسة لا تستوجب السرية باعتبارها تهم الرأي العام، ليتم التصويت على علنية الجلسة بأغلبية الحضور.
ألقت مسألة الحريات والتعامل الأمني مع الصحفيين بظلالها، على جلسة الإستماع التي خصصتها اليوم الاثنين لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب بباردو، لوزير الداخلية لطفي براهم .
فبخصوص التجاوزات الأخيرة لأعوان وزارة الداخلية تجاه الصحفيين، لاسيما ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، التي أثارت موجة من البيانات المنددة، صرح براهم أن الوزارة كانت دائما منفتحة على الحوار مع المنظمات الحقوقية والهياكل المهنية.
وأوضح أن الوزارة نظمت لقاءات شهرية مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومختلف ممثلي وسائل الإعلام، من أجل تطوير استراتيجية لمعالجة المواضيع الأمنية تمكن كلا الطرفين الأمني والصحفي من أداء مهامهما على أفضل وجه.
وقد طرح أعضاء اللجنة عددا من المسائل المتعلقة بالحريات، على غرار إعادة النظر في اجراء منع السفر الذي طال أكثر من 29 ألف شاب سنة 2017 ، يشتبه في اعتزامهم السفر إلى مناطق النزاع وفق احصائيات الوزارة، حيث أفاد براهم في هذا الصدد، بأن الوزارة كونت لجنة لدراسة الملفات ومراجعة الاجراءات غير المتماشية مع الدستور.
أما بخصوص اللجوء إلى استعمال القوة لتفريق التحركات الإحتجاجية، فلم ينف براهم لجوء أعوان الأمن للقوة، مؤكدا أن استعمالها كان وفق الأطر القانونية.
وصرح لدى تعرضه لمشكلة اسناد رخص بنادق الصيد، بأنه تم تكوين لجنة صلب الوزارة بالتعاون مع ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لدراسة المطالب المقدمة في الغرض، مشيرا إلى أنها تلقت أكثر من 43 ألف مطلب، وأن الرخص يتم اسنادها وفق معايير مضبوطة.
يشار إلى أن دعوة وزير الداخلية من قبل لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، كانت بغرض الاستماع إليه بخصوص ثلاثة مواضيع هي الوضع الأمني العام بالبلاد وملف الوثائق البيومترية واسناد رخص بنادق الصيد.
واستعرض براهم خلال الاجتماع عن نجاحات الوزارة طيلة السنة الماضية فيما يتعلق بالمواضيع الأمنية، على غرار تفكيك أكثر من 180 خلية ارهابية وأكثر من 40 شبكة تسفير شباب لمناطق النزاع، و6 شبكات ارهابية مسلحة، وأكثر من 120 خلية استقطاب.
يذكر أن آراء أعضاء اللجنة قد تباينت بخصوص سرية الجلسة من علنيتها، حيث رأى النائب العجمي الوريمي (حركة النهضة) أنه بإمكان اللجنة أن تكتفي بعلنية بيان وزير الداخلية لتستمر بعد ذلك سرية، فيما رأى عدد آخر أن مواضيع الجلسة لا تستوجب السرية باعتبارها تهم الرأي العام، ليتم التصويت على علنية الجلسة بأغلبية الحضور.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-