لطفي براهم: اوقفنا تكفيريين اعترفوا بتلقي تعليمات لتحريك الشارع ونشر الفوضى لتسهيل تحرك ارهابيين

أعلن وزير الداخلية لطفي براهم خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اليوم الاثنين عن تفكيك 188 خلية إرهابية و47 خلية تسفير إلى بؤر التوتر سنة 2017.

وعن المداهمات الأمنيّة، أوضح وزير الداخلية أنّه تمّ القيام بـ 122 ألف مداهمة لمنازل عناصر يشتبه في تورطها في قضايا إرهابيّة إضافة إلى التحرّي في 1590 قضية والتحفظ على 1456 شخصا.

وبيّن براهم أنّ كلّ الإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم في 2018 هم قيادات في تنظيم القاعدة في المغرب العربي وتنظيمات إرهابية أخرى.

واضاف الوزير خلال جلسة استماع في البرلمان بانه تم إيقاف حوالي 40 تكفيريا تورطوا في أعمال النهب والحرق خلال الأحداث الأخيرة والذين اعترفوا بتلقيهم تعليمات من قيادات "داعش " والقاعدة الارهابيين لتحريك الشارع واستغلال حالة الفوضى لتمكين إرهابيين من التسلل إلى الجبال.

وقال وزير الداخلية إن الوحدات الأمنية لم تتعامل مع الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا بناء على أي خلفية حزبية وسياسية، مبرزا أنّ التعامل مع الموقوفين تم فقط على أساس الوقائع الميدانية والأفعال التي ارتكبوها.