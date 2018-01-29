لطفي براهم: اوقفنا تكفيريين اعترفوا بتلقي تعليمات لتحريك الشارع ونشر الفوضى لتسهيل تحرك ارهابيين

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أعلن وزير الداخلية لطفي براهم خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اليوم الاثنين عن تفكيك 188 خلية إرهابية و47 خلية تسفير إلى بؤر التوتر سنة 2017.
وعن المداهمات الأمنيّة، أوضح وزير الداخلية أنّه تمّ القيام بـ 122 ألف مداهمة لمنازل عناصر يشتبه في تورطها في قضايا إرهابيّة إضافة إلى التحرّي في 1590 قضية والتحفظ على 1456 شخصا.
وبيّن براهم أنّ كلّ الإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم في 2018 هم قيادات في تنظيم القاعدة في المغرب العربي وتنظيمات إرهابية أخرى.
واضاف الوزير خلال جلسة استماع في البرلمان بانه تم إيقاف حوالي 40 تكفيريا تورطوا في أعمال النهب والحرق خلال الأحداث الأخيرة والذين اعترفوا بتلقيهم تعليمات من قيادات "داعش " والقاعدة الارهابيين لتحريك الشارع واستغلال حالة الفوضى لتمكين إرهابيين من التسلل إلى الجبال.
وقال وزير الداخلية إن الوحدات الأمنية لم تتعامل مع الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا بناء على أي خلفية حزبية وسياسية، مبرزا أنّ التعامل مع الموقوفين تم فقط على أساس الوقائع الميدانية والأفعال التي ارتكبوها.
أعلن وزير الداخلية لطفي براهم خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان اليوم الاثنين عن تفكيك 188 خلية إرهابية و47 خلية تسفير إلى بؤر التوتر سنة 2017.
وعن المداهمات الأمنيّة، أوضح وزير الداخلية أنّه تمّ القيام بـ 122 ألف مداهمة لمنازل عناصر يشتبه في تورطها في قضايا إرهابيّة إضافة إلى التحرّي في 1590 قضية والتحفظ على 1456 شخصا.
وبيّن براهم أنّ كلّ الإرهابيين الذين تمّ القضاء عليهم في 2018 هم قيادات في تنظيم القاعدة في المغرب العربي وتنظيمات إرهابية أخرى.
واضاف الوزير خلال جلسة استماع في البرلمان بانه تم إيقاف حوالي 40 تكفيريا تورطوا في أعمال النهب والحرق خلال الأحداث الأخيرة والذين اعترفوا بتلقيهم تعليمات من قيادات "داعش " والقاعدة الارهابيين لتحريك الشارع واستغلال حالة الفوضى لتمكين إرهابيين من التسلل إلى الجبال.
وقال وزير الداخلية إن الوحدات الأمنية لم تتعامل مع الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا بناء على أي خلفية حزبية وسياسية، مبرزا أنّ التعامل مع الموقوفين تم فقط على أساس الوقائع الميدانية والأفعال التي ارتكبوها.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-