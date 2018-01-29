وصول البطاقة الدولية لحمدي النقاز

أكد أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصول البطاقة الدولية للاعب التونسي حمدي النقاز، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من النجم الساحلي.

وأرسل مسؤولو النجم الساحلي بطاقة النقاز إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى يتم قيده في قائمة الزمالك المحلية، وذلك بعدما طالبت الإدارة البيضاء بسرعة إرسال البطاقة حتى يتمكن من المشاركة بالمباريات.

وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب التونسي مقابل 700 ألف دولار، تم دفعها كاملة إلى النجم الساحلي، علمًا بأن أحد رجال الأعمال العرب تكفل بثمن الصفقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي بعد غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.

وكالات