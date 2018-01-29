وصول البطاقة الدولية لحمدي النقاز

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أكد أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصول البطاقة الدولية للاعب التونسي حمدي النقاز، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من النجم الساحلي.
وأرسل مسؤولو النجم الساحلي بطاقة النقاز إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى يتم قيده في قائمة الزمالك المحلية، وذلك بعدما طالبت الإدارة البيضاء بسرعة إرسال البطاقة حتى يتمكن من المشاركة بالمباريات.
وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب التونسي مقابل 700 ألف دولار، تم دفعها كاملة إلى النجم الساحلي، علمًا بأن أحد رجال الأعمال العرب تكفل بثمن الصفقة.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي بعد غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.
أكد أيمن حافظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وصول البطاقة الدولية للاعب التونسي حمدي النقاز، المنضم حديثًا لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من النجم الساحلي.
وأرسل مسؤولو النجم الساحلي بطاقة النقاز إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، حتى يتم قيده في قائمة الزمالك المحلية، وذلك بعدما طالبت الإدارة البيضاء بسرعة إرسال البطاقة حتى يتمكن من المشاركة بالمباريات.
وكان الزمالك قد تعاقد مع اللاعب التونسي مقابل 700 ألف دولار، تم دفعها كاملة إلى النجم الساحلي، علمًا بأن أحد رجال الأعمال العرب تكفل بثمن الصفقة.
ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي بعد غدٍ الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الـ21 لبطولة الدوري الممتاز.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-