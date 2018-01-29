مركز سند يتلقى 224 ملفا متعلقا بالتعذيب

سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري:

اكدت اليوم نجلاء الطالبي منسقة برنامج سند ان فرع المركز بسيدي بوزيد استقبل 26 ملفا يخص شكاوي انتهاكات و تعذيب منذ افتتاحه سنة 2013 و هو يشمل 12 ولاية.

و قالت ان التدخلات شملت عددا من الذين تعرضوا للانتهاك على المستوى الاجتماعي و القانوني و الاحاطة بهم على جميع المستويات بهدف تقديم التوجيه والمساعدة القانونية والاجتماعية و النفسية و الطبية لضحايا التعذيب و سوء المعاملة.

و اشارت الطالبي ان العدد الجملي للملفات على المستوى الوطني يبلغ 224 ملفا للمتضررين مباشرة و اكثر من 90 من المتضررين بصفة غير مباشرة.