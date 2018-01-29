مركز سند يتلقى 224 ملفا متعلقا بالتعذيب

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سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري:
اكدت اليوم نجلاء الطالبي منسقة برنامج سند ان فرع المركز بسيدي بوزيد استقبل 26 ملفا يخص شكاوي انتهاكات و تعذيب منذ افتتاحه سنة 2013 و هو يشمل 12 ولاية.
و قالت ان التدخلات شملت عددا من الذين تعرضوا للانتهاك على المستوى الاجتماعي و القانوني و الاحاطة بهم على جميع المستويات بهدف تقديم التوجيه والمساعدة القانونية والاجتماعية و النفسية و الطبية لضحايا التعذيب و سوء المعاملة.
و اشارت الطالبي ان العدد الجملي للملفات على المستوى الوطني يبلغ 224 ملفا للمتضررين مباشرة و اكثر من 90 من المتضررين بصفة غير مباشرة.
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري:
اكدت اليوم نجلاء الطالبي منسقة برنامج سند ان فرع المركز بسيدي بوزيد استقبل 26 ملفا يخص شكاوي انتهاكات و تعذيب منذ افتتاحه سنة 2013 و هو يشمل 12 ولاية.
و قالت ان التدخلات شملت عددا من الذين تعرضوا للانتهاك على المستوى الاجتماعي و القانوني و الاحاطة بهم على جميع المستويات بهدف تقديم التوجيه والمساعدة القانونية والاجتماعية و النفسية و الطبية لضحايا التعذيب و سوء المعاملة.
و اشارت الطالبي ان العدد الجملي للملفات على المستوى الوطني يبلغ 224 ملفا للمتضررين مباشرة و اكثر من 90 من المتضررين بصفة غير مباشرة.
-
20:09استقالة 9 كوادر من حزب المستقبل والأمين العام للحزب يرد
29 جانفي 2018
-
19:56الأهلي القطري يتعاقد مع حمزة يونس
29 جانفي 2018
-
19:43الشاهد يصل الى المغرب
29 جانفي 2018
-
19:37كافاني مرشح لصفقة تبادلية مع ريال مدريد
29 جانفي 2018
-
19:27احتجزوا شخصا في احدى الضيعات: القبض على عصابة مختصة في السرقات بقصر هلال
29 جانفي 2018
-
19:08القانون المتعلق بالمغادرة الإختيارية للأعوان العموميين يدخل حيز النفاذ
29 جانفي 2018
-
18:5610 قتلى جراء شجار داخل سجن في البرازيل
29 جانفي 2018
-
-
18:34جمعية القضاة تفتح باب بيع الانخراطات بصفة استثنائية
29 جانفي 2018
-
18:17حزب الله: لدينا ما ندمر به الجيش الإسرائيلي
29 جانفي 2018
-
18:05الطبوبي من صفاقس: لا لحصر دور الاتحاد في المطلبية وتجاهل أدوارها الوطنية
29 جانفي 2018
-
17:52تطاوين الشمالية: وفاة طفلة الـ 5 سنوات بعد سقوطها في ماجل
29 جانفي 2018
-
17:39بالصور: رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لكرة اليد
29 جانفي 2018
-
17:24العذاري: استثمارات البنك الافريقي للتنمية لسنة 2017 كانت قياسية
29 جانفي 2018
-
17:10محمد صلاح يحطم رقمًا عمره قرن مع ليفربول
29 جانفي 2018
-
16:55مقرين: عصابة سرقة المنازل في قبضة الامن
29 جانفي 2018
-
16:40الشبيكة: نجاة أب و إبنه بعد إحتراق سيارتهما بالكامل
29 جانفي 2018
-
16:27رجة ارضية بقوة 3,7 درجة غرب مدينة وذرف
29 جانفي 2018
-
16:12إزاحة الستار عن تفاصيل الصفقة الأغلى في تاريخ آرسنال
29 جانفي 2018
-